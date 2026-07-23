Panamá Nacionales -  23 de julio de 2026 - 15:06

SINAPROC emite aviso por fuertes oleajes en el Pacífico hasta el 27 de julio

SINAPROC emitió un aviso de prevención por fuertes oleajes en el Pacífico panameño hasta el 27 de julio de 2026. Conozca las áreas afectadas.

SINAPROC recomienda tomar precauciones

SINAPROC recomienda tomar precauciones

SINAPROC
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención por fuertes oleajes en el Pacífico panameño, vigente hasta el lunes 27 de julio de 2026, debido a las condiciones marítimas que podrían representar riesgos para actividades en el mar y zonas costeras.

Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se espera un incremento gradual en la frecuencia y el período del oleaje, generando condiciones de mar picado.

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¿Qué se espera en los próximos días?

El IMHPA informó que, además del aumento del oleaje, en los próximos días ingresará un evento de mar de fondo, el cual coincidirá con el período de mareas.

Esta combinación podría incrementar el impacto del oleaje sobre la línea costera y aumentar la probabilidad de corrientes de resaca en distintas playas del litoral Pacífico.

SINAPROC recomienda tomar precauciones

Ante este escenario, las autoridades exhortaron a la población a:

  • Extremar las medidas de seguridad durante actividades marítimas.
  • Mantener vigilancia sobre niños y personas que ingresen al mar.
  • Atender las recomendaciones emitidas por los organismos de emergencia.
  • Evitar ingresar al agua si las condiciones del mar representan un riesgo.

SINAPROC recordó que es importante mantenerse informado a través de los canales oficiales sobre la evolución de las condiciones marítimas y cualquier actualización de los avisos preventivos.

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