Panamá Nacionales -  23 de julio de 2026 - 11:48

Alcaldía de Panamá abrirá 16 comedores en los CEDI y garantiza alimentos por tres años

La Alcaldía de Panamá puso en marcha el programa NutriCedi, que brindará alimentación diaria a 804 niños de los Centros de Desarrollo Infantil.

Alcaldía de Panamá abrirá 16 comedores infantiles

Alcaldía de Panamá abrirá 16 comedores infantiles

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá puso en marcha el programa NutriCedi, una iniciativa que garantizará alimentación diaria a 804 niños y niñas, de entre tres meses y cinco años, inscritos en los 16 Centros de Desarrollo Infantil (CEDI) del distrito durante los próximos tres años.

El programa será ejecutado por la Dirección de Gestión Social y contempla el suministro de alimentos balanceados preparados diariamente en cada uno de los centros.

Tema de interés: Piscinas municipales en Betania, San Francisco y Calidonia serán rehabilitadas por la Alcaldía de Panamá

Alcaldía de Panamá: ¿Qué incluye el programa NutriCedi?

Como parte del proyecto, la Alcaldía dotará a los CEDI de:

  • Equipos de cocina.
  • Suministros alimenticios.
  • Personal encargado de la preparación de los menús.
  • Instalaciones adecuadas para la elaboración de los alimentos.

Además, profesionales de los centros de salud, auxiliares de enfermería, docentes, trabajadores sociales municipales y cocineros supervisarán la calidad de la alimentación y darán seguimiento al crecimiento de los menores mediante controles de talla y peso.

Padres recibirán orientación nutricional

La iniciativa también contempla jornadas de orientación para padres, madres y cuidadores, quienes recibirán recomendaciones de especialistas sobre alimentación saludable y preparación adecuada de los alimentos en el hogar.

¿Dónde están ubicados los CEDI?

Los 16 Centros de Desarrollo Infantil (CEDI) beneficiados se encuentran en:

  • Alcalde Díaz
  • Betania
  • Calidonia (2 centros)
  • Santa Ana
  • El Chorrillo
  • Pueblo Nuevo
  • Río Abajo
  • Juan Díaz
  • Pedregal
  • Tocumen
  • Caimitillo
  • Chilibre
  • Las Mañanitas
  • San Martín

En esta nota:
Seguir leyendo

Piscinas municipales en Betania, San Francisco y Calidonia serán rehabilitadas por la Alcaldía de Panamá

Alcaldía de Panamá desaloja un local nocturno en San Felipe por exceso de ruido

Alcaldía de Panamá lanza AirTags Vigilantes para monitorear obras y proyectos

Recomendadas

Más Noticias