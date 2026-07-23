Alcaldía de Panamá abrirá 16 comedores en los CEDI y garantiza alimentos por tres años

La Alcaldía de Panamá puso en marcha el programa NutriCedi, una iniciativa que garantizará alimentación diaria a 804 niños y niñas, de entre tres meses y cinco años, inscritos en los 16 Centros de Desarrollo Infantil (CEDI) del distrito durante los próximos tres años.
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Alcaldía de Panamá: ¿Qué incluye el programa NutriCedi?
Como parte del proyecto, la Alcaldía dotará a los CEDI de:
- Equipos de cocina.
- Suministros alimenticios.
- Personal encargado de la preparación de los menús.
- Instalaciones adecuadas para la elaboración de los alimentos.
Además, profesionales de los centros de salud, auxiliares de enfermería, docentes, trabajadores sociales municipales y cocineros supervisarán la calidad de la alimentación y darán seguimiento al crecimiento de los menores mediante controles de talla y peso.
Padres recibirán orientación nutricional
La iniciativa también contempla jornadas de orientación para padres, madres y cuidadores, quienes recibirán recomendaciones de especialistas sobre alimentación saludable y preparación adecuada de los alimentos en el hogar.
¿Dónde están ubicados los CEDI?
Los 16 Centros de Desarrollo Infantil (CEDI) beneficiados se encuentran en:
- Alcalde Díaz
- Betania
- Calidonia (2 centros)
- Santa Ana
- El Chorrillo
- Pueblo Nuevo
- Río Abajo
- Juan Díaz
- Pedregal
- Tocumen
- Caimitillo
- Chilibre
- Las Mañanitas
- San Martín