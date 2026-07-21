Alcaldía de Panamá desaloja un local nocturno en San Felipe por exceso de ruido

Alcaldía de Panamá desaloja un local nocturno. MUPA

Por Ana Canto La Alcaldía de Panamá, a través de la Dirección de Permisos y Cumplimiento y con el apoyo de la Policía Municipal, atendió una denuncia ciudadana recibida en la línea 104 por ruido excesivo en un local nocturno ubicado en el corregimiento de San Felipe.

Durante la inspección, las autoridades realizaron la medición sonora correspondiente, la cual registró 76 decibeles (dB) y superó el límite permitido de 50 dB para la zona. Tras verificar el incumplimiento, los inspectores emitieron la boleta de citación para dar inicio al proceso administrativo.

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