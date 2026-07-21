Alcaldía de Panamá desaloja un local nocturno en San Felipe por exceso de ruido

La Alcaldía de Panamá, a través de la Dirección de Permisos y Cumplimiento y con el apoyo de la Policía Municipal, atendió una denuncia ciudadana recibida en la línea 104 por ruido excesivo en un local nocturno ubicado en el corregimiento de San Felipe.
Asimismo, se procedió al desalojo del establecimiento y al decomiso de las bocinas, de conformidad con la normativa municipal vigente. Una vez concluido el procedimiento y garantizados el debido proceso y el derecho de defensa, la Dirección de Permisos y Cumplimiento emitirá la resolución correspondiente en atención a las disposiciones legales aplicables.