Panamá Nacionales -  21 de julio de 2026 - 17:03

Alcaldía de Panamá desaloja un local nocturno en San Felipe por exceso de ruido

Los inspectores de la Alcaldía de Panamá emitieron la boleta de citación para el local nocturno de San Felipe.

Alcaldía de Panamá desaloja un local nocturno.

Alcaldía de Panamá desaloja un local nocturno.

MUPA
Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de Panamá, a través de la Dirección de Permisos y Cumplimiento y con el apoyo de la Policía Municipal, atendió una denuncia ciudadana recibida en la línea 104 por ruido excesivo en un local nocturno ubicado en el corregimiento de San Felipe.

Durante la inspección, las autoridades realizaron la medición sonora correspondiente, la cual registró 76 decibeles (dB) y superó el límite permitido de 50 dB para la zona. Tras verificar el incumplimiento, los inspectores emitieron la boleta de citación para dar inicio al proceso administrativo.

Asimismo, se procedió al desalojo del establecimiento y al decomiso de las bocinas, de conformidad con la normativa municipal vigente. Una vez concluido el procedimiento y garantizados el debido proceso y el derecho de defensa, la Dirección de Permisos y Cumplimiento emitirá la resolución correspondiente en atención a las disposiciones legales aplicables.

En esta nota:
Seguir leyendo

Recreovía regresa este domingo a la Cinta Costera: horario y actividades

Jóvenes, mujeres y adultos mayores se benefician de jornadas de capacitación en Panamá Norte

MIDES y Alcaldía de Panamá coordinan apertura del centro para personas en situación de calle

Recomendadas

Más Noticias