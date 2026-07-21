MINSA cancela registro sanitario de protector solar.

El Ministerio de Salud (MINSA) canceló el registro sanitario de los productos Nivea Sun Protect & Refresh FPS 30 Protector Solar (N.° 106521) y Nivea Sun Protect & Refresh FPS 50 Sistema de Protección UVA UVB (N.° 106527), y ordenó el retiro inmediato de sus lotes en el mercado nacional.
El Ministerio de Salud de Panamá canceló el registro sanitario de los productos Nivea Sun Protect & Refresh FPS 30 Protector Solar (N°106521) y Nivea Sun Protect & Refresh FPS 50 Sistema de Protección UVA UVB (N°106527), y ordenó el retiro inmediato de los lotes disponibles en el… pic.twitter.com/2quw1IAIrk— Telemetro Reporta (@TReporta) July 21, 2026