MINSA cancela registro sanitario de protector solar.

El Ministerio de Salud (MINSA) canceló el registro sanitario de los productos Nivea Sun Protect & Refresh FPS 30 Protector Solar (N.° 106521) y Nivea Sun Protect & Refresh FPS 50 Sistema de Protección UVA UVB (N.° 106527), y ordenó el retiro inmediato de sus lotes en el mercado nacional.

La autoridad sanitaria adoptó la medida tras una alerta emitida por la Comisión Europea a través de su sistema Safety Gate. El informe advierte sobre la presencia de butylphenyl methylpropional (BMHCA), conocido como lilial, entre los componentes de estos bloqueadores. Esta sustancia está prohibida en productos cosméticos por ser considerada carcinogénica, mutagénica y tóxica para la reproducción (CMR).