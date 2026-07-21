Propuesta de eliminar descuentos a jubilados y pensionados en restaurantes: Guillermo Cortés responde

La propuesta planteada en redes sociales por la propietaria de un restaurante del interior del país de eliminar los descuentos para jubilados y pensionados en restaurantes generó reacciones por parte de representantes de este sector.

El dirigente del Movimiento Mundo de Jubilados, Guillermo Cortés, rechazó la iniciativa y defendió la vigencia de los beneficios establecidos en la legislación panameña para los adultos mayores.

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"Sobre la dueña de un restaurante del interior del país que, a través de redes sociales, pidió eliminar los descuentos para jubilados en los restaurantes, quiero decirle que antes de emitir opiniones debe conectar lo que dice con su cerebro", expresó Cortés. "Sobre la dueña de un restaurante del interior del país que, a través de redes sociales, pidió eliminar los descuentos para jubilados en los restaurantes, quiero decirle que antes de emitir opiniones debe conectar lo que dice con su cerebro", expresó Cortés.

Guillermo Cortés rechaza propuesta de eliminar descuentos

“Sobre la dueña de un restaurante del interior del país que, a través de redes sociales, pidió eliminar los descuentos para jubilados en los restaurantes, quiero decirle que antes de emitir opiniones de conectar lo que dice con su cerebro. Es importante conocer la Ley de… pic.twitter.com/bhzu9BWBYR — ECOtvPanamá (@EcoPanamaTV) July 21, 2026

El dirigente sostuvo que antes de emitir opiniones sobre este tema es necesario conocer el contenido de la Ley de Jubilados y Pensionados, la cual, según indicó, tiene cerca de 38 años de vigencia.

"Es importante conocer la Ley de Jubilados y Pensionados, una normativa que tiene alrededor de 38 años y que precisamente necesita ser actualizada", manifestó. "Es importante conocer la Ley de Jubilados y Pensionados, una normativa que tiene alrededor de 38 años y que precisamente necesita ser actualizada", manifestó.

Pide considerar la realidad económica de los jubilados

Cortés también señaló que muchas personas jubiladas y pensionadas atraviesan dificultades económicas, especialmente en comunidades del interior del país.

"Debería conocer la realidad de muchas comunidades donde hay jubilados y pensionados que enfrentan dificultades económicas e incluso situaciones de hambre", afirmó. "Debería conocer la realidad de muchas comunidades donde hay jubilados y pensionados que enfrentan dificultades económicas e incluso situaciones de hambre", afirmó.

Las declaraciones surgen en medio del debate generado en redes sociales sobre los descuentos que, por ley, reciben los jubilados y pensionados en distintos comercios y establecimientos del país.