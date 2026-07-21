Operación en Bethania: desarticulan presunta estructura criminal y aprehenden a 14 personas

La Policía Nacional informó que desarticuló una presunta estructura criminal investigada por los delitos de pandillerismo, drogas y blanqueo de capitales, durante un operativo desarrollado en el sector de Santa María, corregimiento de Bethania .

Como resultado de las diligencias, las autoridades aprehendieron a 14 personas , quienes presuntamente estarían vinculadas con esta organización criminal.

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Decomisan en Bethania arma de fuego y sustancias ilícitas

Desarticulamos una estructura criminal presuntamente vinculada a pandillerismo, drogas y blanqueo de capitales.

En diligencias realizadas en Santa María, Bethania, fueron aprehendidas 14 personas y decomisados un arma de fuego, sustancias ilícitas y otros indicios. #DiosYPatria pic.twitter.com/ZEoTIEszFE — Policía Nacional (@policiadepanama) July 21, 2026

Durante el operativo, los agentes también decomisaron un arma de fuego, sustancias ilícitas y otros indicios, los cuales serán incorporados a las investigaciones que adelantan las autoridades.

La Policía Nacional indicó que las acciones forman parte de las estrategias para combatir las estructuras dedicadas a actividades delictivas y fortalecer la seguridad ciudadana.

Los aprehendidos serán puestos a órdenes de las autoridades competentes para continuar con el proceso correspondiente y determinar su situación jurídica.