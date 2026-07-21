Operación en Bethania: desarticulan presunta estructura criminal y aprehenden a 14 personas

La Policía Nacional informó que desarticuló una presunta estructura criminal investigada por los delitos de pandillerismo, drogas y blanqueo de capitales, durante un operativo desarrollado en el sector de Santa María, corregimiento de Bethania.
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Decomisan en Bethania arma de fuego y sustancias ilícitas
Durante el operativo, los agentes también decomisaron un arma de fuego, sustancias ilícitas y otros indicios, los cuales serán incorporados a las investigaciones que adelantan las autoridades.
La Policía Nacional indicó que las acciones forman parte de las estrategias para combatir las estructuras dedicadas a actividades delictivas y fortalecer la seguridad ciudadana.
Los aprehendidos serán puestos a órdenes de las autoridades competentes para continuar con el proceso correspondiente y determinar su situación jurídica.