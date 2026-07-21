Panamá Nacionales -  21 de julio de 2026 - 12:00

Operación en Bethania: desarticulan presunta estructura criminal y aprehenden a 14 personas

Policía Nacional aprehende a 14 personas durante operativo contra presunta estructura criminal en Bethania.

Operación en Bethania

Operación en Bethania

@policiadepanama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional informó que desarticuló una presunta estructura criminal investigada por los delitos de pandillerismo, drogas y blanqueo de capitales, durante un operativo desarrollado en el sector de Santa María, corregimiento de Bethania.

Como resultado de las diligencias, las autoridades aprehendieron a 14 personas, quienes presuntamente estarían vinculadas con esta organización criminal.

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Decomisan en Bethania arma de fuego y sustancias ilícitas

Durante el operativo, los agentes también decomisaron un arma de fuego, sustancias ilícitas y otros indicios, los cuales serán incorporados a las investigaciones que adelantan las autoridades.

La Policía Nacional indicó que las acciones forman parte de las estrategias para combatir las estructuras dedicadas a actividades delictivas y fortalecer la seguridad ciudadana.

Los aprehendidos serán puestos a órdenes de las autoridades competentes para continuar con el proceso correspondiente y determinar su situación jurídica.

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