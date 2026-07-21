Combustible en Panamá: ACODECO verifica precios del combustible en estaciones de servicio

CLa Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) informó que continúa realizando operativos de verificación en estaciones de combustible para garantizar el cumplimiento de los precios máximos de venta al público establecidos para cada tipo de combustible en Panamá.

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Para el próximo viernes 24 de julio, se espera un nuevo anuncio en los precios del combustible (gasolina y diésel).

Como parte de estas acciones de fiscalización, personal de la entidad efectuó un monitoreo en la provincia de Bocas del Toro, donde verificó que los precios exhibidos en las estaciones de servicio coincidieran con los autorizados por las autoridades competentes.

ACODECO intensifica monitoreo para verificar precios

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La ACODECO explicó que estas inspecciones tienen como propósito promover la transparencia en la comercialización de combustibles y velar por el respeto de los derechos de los consumidores.

Durante las verificaciones, los inspectores revisan que las estaciones mantengan visibles los precios autorizados y que estos correspondan a los montos máximos vigentes para cada tipo de combustible.

La institución reiteró que mantendrá estos operativos en distintos puntos del país como parte de sus acciones de vigilancia del mercado.