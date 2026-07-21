Panamá Nacionales -  21 de julio de 2026 - 11:26

Comisión de Comunicación de la Asamblea Nacional: ¿quiénes la conforman para el periodo 2026-2027?

La Asamblea Nacional anunció quiénes integran la Comisión de comunicación y transporte y la Comisión de asunto indígenas, para el periodo 2026-2027.

Asamblea Nacional - Comisiones de comunicación y asuntos indígenas. 

Asamblea Nacional - Comisiones de comunicación y asuntos indígenas. 

María Hernández
Por María Hernández

La Asamblea Nacional dio a conocer la integración de la Comisión de comunicación y transporte y la comisión de asuntos indígenas para el periodo legislativo 2026-2027, como parte de la conformación de las 15 comisiones permanentes de trabajo.

Estas comisiones fueron establecidas tras el acuerdo alcanzado entre las bancadas parlamentarias, conforme al Reglamento Interno del Legislativo, con el objetivo de iniciar el análisis de iniciativas legislativas y las labores de fiscalización durante el nuevo periodo.

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Asamblea Nacional: ¿Quiénes integran la Comisión de comunicación para el periodo 2026-2027?

La comisión quedó conformada por los siguientes diputados:

  • Rogelio Revello
  • Omar Ortega
  • Osman Gómez
  • Medin Jiménez
  • Benicio Robinson
  • Néstor Guardia
  • Didiano Pinilla
  • Luis Duke
  • Augusto Palacios

Asamblea Nacional: ¿Quiénes integran la Comisión de asuntos indígenas para el periodo 2026-2027?

La comisión quedó conformada por los siguientes diputados:

  • Gertrudis Rodríguez
  • Flor Brenes
  • Nixon Andrade
  • Roberto Archibold
  • Jorge Bloise
  • Manuel Chen
  • Eduardo Gaitán
  • Alain Cedeño
  • Sergio Gálvez

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