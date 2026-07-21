Comisión de Comunicación de la Asamblea Nacional: ¿quiénes la conforman para el periodo 2026-2027?

La Asamblea Nacional dio a conocer la integración de la Comisión de comunicación y transporte y la comisión de asuntos indígenas para el periodo legislativo 2026-2027, como parte de la conformación de las 15 comisiones permanentes de trabajo.
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Asamblea Nacional: ¿Quiénes integran la Comisión de comunicación para el periodo 2026-2027?
La comisión quedó conformada por los siguientes diputados:
- Rogelio Revello
- Omar Ortega
- Osman Gómez
- Medin Jiménez
- Benicio Robinson
- Néstor Guardia
- Didiano Pinilla
- Luis Duke
- Augusto Palacios
Asamblea Nacional: ¿Quiénes integran la Comisión de asuntos indígenas para el periodo 2026-2027?
La comisión quedó conformada por los siguientes diputados:
- Gertrudis Rodríguez
- Flor Brenes
- Nixon Andrade
- Roberto Archibold
- Jorge Bloise
- Manuel Chen
- Eduardo Gaitán
- Alain Cedeño
- Sergio Gálvez