Comisión de Economía de la Asamblea Nacional: ¿quiénes la conforman para el periodo 2026-2027?

La Asamblea Nacional dio a conocer la integración de la Comisión de economía y finanzas para el periodo legislativo 2026-2027, como parte de la conformación de las 15 comisiones permanentes de trabajo.
Contenido relacionado: Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional: ¿quiénes la conforman para el periodo 2026-2027?
Asamblea Nacional: ¿Quiénes integran la Comisión de economía para el periodo 2026-2027?
La comisión quedó conformada por los siguientes diputados:
- Víctor Castillo
- Omar Ortega
- Isaac Mosquera
- Carlos Saldaña
- Manuel Cohen
- Rafael Buchanan
- Raúl Pineda
- Eduardo Gaitán
- Francisco Brea
La Comisión de Economía y Finanzas es un órgano legislativo (como la Asamblea Nacional) encargado de estudiar, proponer y debatir proyectos de ley relacionados con el desarrollo económico y el manejo de los fondos del Estado.