Comisión de Economía de la Asamblea Nacional: ¿quiénes la conforman para el periodo 2026-2027?

La Asamblea Nacional dio a conocer la integración de la Comisión de economía y finanzas para el periodo legislativo 2026-2027, como parte de la conformación de las 15 comisiones permanentes de trabajo.

Estas comisiones fueron establecidas tras el acuerdo alcanzado entre las bancadas parlamentarias, conforme al Reglamento Interno del Legislativo, con el objetivo de iniciar el análisis de iniciativas legislativas y las labores de fiscalización durante el nuevo periodo.

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Asamblea Nacional: ¿Quiénes integran la Comisión de economía para el periodo 2026-2027?

La comisión quedó conformada por los siguientes diputados:

Víctor Castillo

Omar Ortega

Isaac Mosquera

Carlos Saldaña

Manuel Cohen

Rafael Buchanan

Raúl Pineda

Eduardo Gaitán

Francisco Brea

La Comisión de Economía y Finanzas es un órgano legislativo (como la Asamblea Nacional) encargado de estudiar, proponer y debatir proyectos de ley relacionados con el desarrollo económico y el manejo de los fondos del Estado.