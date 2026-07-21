Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional: ¿quiénes la conforman para el periodo 2026-2027?

La Asamblea Nacional dio a conocer la integración de la Comisión de comercio y asuntos económicos para el periodo legislativo 2026-2027, como parte de la conformación de las 15 comisiones permanentes de trabajo.
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La comisión quedó conformada por los siguientes diputados:
- Jamis Acosta
- Ariel Vallarino
- Néstor Guardia
- Julio De La Guardia
- José Luis Varela
- Crispiano Adames
- José Pérez Barboni
- Jorge González
- Yamireliz Chong
La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos como la de la Asamblea Nacional, es un órgano legislativo encargado de debatir, analizar y proponer proyectos de ley vinculados a la economía, el turismo y la industria.