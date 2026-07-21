Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional: ¿quiénes la conforman para el periodo 2026-2027?

La Asamblea Nacional dio a conocer la integración de la Comisión de comercio y asuntos económicos para el periodo legislativo 2026-2027, como parte de la conformación de las 15 comisiones permanentes de trabajo.

Estas comisiones fueron establecidas tras el acuerdo alcanzado entre las bancadas parlamentarias, conforme al Reglamento Interno del Legislativo, con el objetivo de iniciar el análisis de iniciativas legislativas y las labores de fiscalización durante el nuevo periodo.

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Asamblea Nacional: ¿Quiénes integran la Comisión de comercio para el periodo 2026-2027?

La comisión quedó conformada por los siguientes diputados:

Jamis Acosta

Ariel Vallarino

Néstor Guardia

Julio De La Guardia

José Luis Varela

Crispiano Adames

José Pérez Barboni

Jorge González

Yamireliz Chong

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos como la de la Asamblea Nacional, es un órgano legislativo encargado de debatir, analizar y proponer proyectos de ley vinculados a la economía, el turismo y la industria.