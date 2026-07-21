Panamá Nacionales -  21 de julio de 2026 - 10:36

Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional: ¿quiénes la conforman para el periodo 2026-2027?

La Asamblea Nacional anunció quiénes integran la Comisión de comercio y asuntos económicos para el periodo 2026-2027.

Asamblea Nacional - Comisión de Comercio. 

Asamblea Nacional - Comisión de Comercio. 

Asamblea Nacional
María Hernández
Por María Hernández

La Asamblea Nacional dio a conocer la integración de la Comisión de comercio y asuntos económicos para el periodo legislativo 2026-2027, como parte de la conformación de las 15 comisiones permanentes de trabajo.

Estas comisiones fueron establecidas tras el acuerdo alcanzado entre las bancadas parlamentarias, conforme al Reglamento Interno del Legislativo, con el objetivo de iniciar el análisis de iniciativas legislativas y las labores de fiscalización durante el nuevo periodo.

Contenido relacionado: Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional: ¿quiénes la conforman para el periodo 2026-2027?

Asamblea Nacional: ¿Quiénes integran la Comisión de comercio para el periodo 2026-2027?

La comisión quedó conformada por los siguientes diputados:

  • Jamis Acosta
  • Ariel Vallarino
  • Néstor Guardia
  • Julio De La Guardia
  • José Luis Varela
  • Crispiano Adames
  • José Pérez Barboni
  • Jorge González
  • Yamireliz Chong

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos como la de la Asamblea Nacional, es un órgano legislativo encargado de debatir, analizar y proponer proyectos de ley vinculados a la economía, el turismo y la industria.

En esta nota:
Seguir leyendo

Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional: ¿quiénes la conforman para el periodo 2026-2027?

Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional: ¿quiénes la conforman para el periodo 2026-2027?

Asamblea Nacional conforma las 15 comisiones permanentes para el periodo 2026-2027

Recomendadas

Más Noticias