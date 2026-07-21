Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional: ¿quiénes la conforman para el periodo 2026-2027?

La Asamblea Nacional dio a conocer la integración de la Comisión de Presupuesto para el periodo legislativo 2026-2027, una de las instancias permanentes con mayor relevancia dentro del Órgano Legislativo.

Esta comisión tiene entre sus principales funciones analizar proyectos relacionados con el presupuesto general del Estado, traslados de partidas, créditos adicionales y otros asuntos vinculados con el manejo de los recursos públicos.

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Tema de interés: Asamblea Nacional conforma las 15 comisiones permanentes para el periodo 2026-2027

¿Quiénes integran la Comisión de Presupuesto?

Los diputados que conforman esta comisión son:

Nelson Jackson

Rogelio Revello

Sergio Gálvez

Eduardo Vázquez

Javier Sucre

Benicio Robinson

Jaime Vargas

Isaac Mosquera

Ariana Coba

Ricardo Vigil

José Pérez Barboni

Luis Duke

Yamireliz Chong

Jonathan Vega

Carlos Afú

La integración de esta comisión forma parte de la conformación de las 15 comisiones permanentes de trabajo aprobadas por la Asamblea Nacional para el periodo 2026-2027, luego del acuerdo alcanzado entre las bancadas legislativas para distribuir los puestos conforme a la representación de cada colectivo político.

Estas comisiones serán las encargadas de estudiar los anteproyectos y proyectos de ley, además de ejercer funciones de fiscalización en las distintas áreas del Estado.