Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional: ¿quiénes la conforman para el periodo 2026-2027?

La Asamblea Nacional dio a conocer la integración de la Comisión de Presupuesto para el periodo legislativo 2026-2027, una de las instancias permanentes con mayor relevancia dentro del Órgano Legislativo.
Tema de interés: Asamblea Nacional conforma las 15 comisiones permanentes para el periodo 2026-2027
¿Quiénes integran la Comisión de Presupuesto?
Los diputados que conforman esta comisión son:
- Nelson Jackson
- Rogelio Revello
- Sergio Gálvez
- Eduardo Vázquez
- Javier Sucre
- Benicio Robinson
- Jaime Vargas
- Isaac Mosquera
- Ariana Coba
- Ricardo Vigil
- José Pérez Barboni
- Luis Duke
- Yamireliz Chong
- Jonathan Vega
- Carlos Afú
La integración de esta comisión forma parte de la conformación de las 15 comisiones permanentes de trabajo aprobadas por la Asamblea Nacional para el periodo 2026-2027, luego del acuerdo alcanzado entre las bancadas legislativas para distribuir los puestos conforme a la representación de cada colectivo político.
Estas comisiones serán las encargadas de estudiar los anteproyectos y proyectos de ley, además de ejercer funciones de fiscalización en las distintas áreas del Estado.