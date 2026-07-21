CSS explica por qué aún no reconoce el cargo de licenciados en Urgencias Médicas

La CSS explica por qué aún no puede reconocer el cargo

La Caja de Seguro Social (CSS) aseguró que el reconocimiento del cargo para los licenciados en Urgencias Médicas aún está pendiente porque requiere la aprobación de la Junta Directiva, tal como lo establece la Ley Orgánica de la institución.

La directora nacional de Recursos Humanos de la CSS, Rosilda Robinson, explicó que, aunque la Ley 354 reconoció la licenciatura de estos profesionales, la norma no contempló una asignación presupuestaria para crear automáticamente los cargos dentro de la institución.

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"Efectivamente, a través de la Ley 354 ellos logran que se les reconociera la licenciatura; sin embargo, este reconocimiento no se hace igualmente con un aporte presupuestario o una previsión presupuestaria", señaló Robinson. "Efectivamente, a través de la Ley 354 ellos logran que se les reconociera la licenciatura; sin embargo, este reconocimiento no se hace igualmente con un aporte presupuestario o una previsión presupuestaria", señaló Robinson.

La aprobación está en manos de la Junta Directiva

“La Caja de Seguro Social cuenta en este momento con 52 ambulancias equipadas porque tenemos un grupo de ambulancias que están de baja porque están dándose mantenimiento, y básicamente, como es equipo nuevo, nosotros acabamos de recibir un número importante de ambulancias. El… pic.twitter.com/h7HtsY8X0s — Telemetro Reporta (@TReporta) July 21, 2026

La funcionaria indicó que, aunque la Dirección General de Carrera Administrativa aprobó la creación del cargo dentro de la estructura del Estado en 2024, la situación es distinta en la CSS.

Explicó que la Ley Orgánica de la institución establece que es la Junta Directiva la única facultada para crear nuevos cargos dentro del manual descriptivo de puestos.

Según Robinson, la administración ya presentó la propuesta ante ese organismo.

"Nosotros en este momento nos encontramos en Junta Directiva, acabamos de presentar esa modificación porque tuvimos que trabajarlo con ellos", manifestó. "Nosotros en este momento nos encontramos en Junta Directiva, acabamos de presentar esa modificación porque tuvimos que trabajarlo con ellos", manifestó.

“Nosotros en este momento nos encontramos en Junta Directiva, acabamos de presentar esa modificación porque tuvimos que trabajarlo con ellos. Igualmente, nosotros hemos sostenido conversaciones, particularmente con el presidente de la organización y nosotros le hemos entregado… pic.twitter.com/xitUXn5Joj — Telemetro Reporta (@TReporta) July 21, 2026

Añadió que la CSS ha mantenido reuniones con los representantes del gremio y les ha informado sobre cada etapa del proceso.

"El reconocimiento va a ser una vez que Junta Directiva aprueba el cargo dentro del manual", afirmó.

La CSS explica por qué aún no puede reconocer el cargo

La directora de Recursos Humanos sostuvo que la Caja de Seguro Social no puede equiparar este proceso con el que siguen otras entidades públicas, como el Ministerio de Salud, el Benemérito Cuerpo de Bomberos o el Sistema 9-1-1.

“Para poder que ese cargo pueda crearse dentro de la estructura organizacional que tiene el Estado tiene que pasar por la Dirección General de Carrera Administrativa que efectivamente eso ocurre en 2024. Pero en el caso particular de la Caja de Seguro Social, la ley orgánica de… pic.twitter.com/05syLx8ZNO — Telemetro Reporta (@TReporta) July 21, 2026

Precisó que, por disposición legal, la institución no puede reconocer un cargo ni asignar un salario mientras este no exista formalmente dentro de su estructura organizacional.

"La Caja no paga ningún salario ni hace ningún reconocimiento si el cargo no existe dentro de la organización", enfatizó. "La Caja no paga ningún salario ni hace ningún reconocimiento si el cargo no existe dentro de la organización", enfatizó.

CSS asegura que cuenta con 52 ambulancias equipadas

Durante sus declaraciones, Robinson también respondió a cuestionamientos sobre la disponibilidad de ambulancias en la institución.

Indicó que actualmente la CSS dispone de 52 ambulancias equipadas, mientras otras unidades permanecen temporalmente fuera de servicio debido a trabajos de mantenimiento.

Explicó que parte de la flota fue incorporada recientemente y que los vehículos fueron adquiridos con el equipamiento necesario para su operación.

"La Caja de Seguro Social cuenta en este momento con 52 ambulancias equipadas... el equipo está completamente equipado porque es parte de lo que se adquiere dentro de la contratación", señaló.