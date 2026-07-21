CSS explica por qué aún no reconoce el cargo de licenciados en Urgencias Médicas

La Caja de Seguro Social (CSS) aseguró que el reconocimiento del cargo para los licenciados en Urgencias Médicas aún está pendiente porque requiere la aprobación de la Junta Directiva, tal como lo establece la Ley Orgánica de la institución.
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La aprobación está en manos de la Junta Directiva
La funcionaria indicó que, aunque la Dirección General de Carrera Administrativa aprobó la creación del cargo dentro de la estructura del Estado en 2024, la situación es distinta en la CSS.
Explicó que la Ley Orgánica de la institución establece que es la Junta Directiva la única facultada para crear nuevos cargos dentro del manual descriptivo de puestos.
Según Robinson, la administración ya presentó la propuesta ante ese organismo.
Añadió que la CSS ha mantenido reuniones con los representantes del gremio y les ha informado sobre cada etapa del proceso.
"El reconocimiento va a ser una vez que Junta Directiva aprueba el cargo dentro del manual", afirmó.
La CSS explica por qué aún no puede reconocer el cargo
La directora de Recursos Humanos sostuvo que la Caja de Seguro Social no puede equiparar este proceso con el que siguen otras entidades públicas, como el Ministerio de Salud, el Benemérito Cuerpo de Bomberos o el Sistema 9-1-1.
Precisó que, por disposición legal, la institución no puede reconocer un cargo ni asignar un salario mientras este no exista formalmente dentro de su estructura organizacional.
CSS asegura que cuenta con 52 ambulancias equipadas
Durante sus declaraciones, Robinson también respondió a cuestionamientos sobre la disponibilidad de ambulancias en la institución.
Indicó que actualmente la CSS dispone de 52 ambulancias equipadas, mientras otras unidades permanecen temporalmente fuera de servicio debido a trabajos de mantenimiento.
Explicó que parte de la flota fue incorporada recientemente y que los vehículos fueron adquiridos con el equipamiento necesario para su operación.
"La Caja de Seguro Social cuenta en este momento con 52 ambulancias equipadas... el equipo está completamente equipado porque es parte de lo que se adquiere dentro de la contratación", señaló.