Nadia Ferreira y Marc Anthony presentan a su segunda hija, Myla

El mundo del espectáculo latinoamericano recibió una gran noticia esta semana: Nadia Ferreira y Marc Anthony dieron la bienvenida a su segunda hija en común, Myla, quien nació días atrás.

La primicia fue compartida a través de las redes sociales de los padres en una publicación acompañada por dos fotografías: una muestra al hermano mayor mientras sostiene a la bebé y la otra exhibe las manos de los cuatro integrantes de la familia junto a un emotivo mensaje.

"Que bendición tan grande poder compartir con ustedes la llegada de nuestra preciosa MYLA no se imaginan la felicidad que tenemos en casa, estamos en las nubes", escribieron en la plataforma.

Con el nacimiento de la pequeña, el cantante suma ocho hijos: Arianna y Chase, fruto de su relación con Debbie Rosado; Cristian y Ryan, de su matrimonio con Dayanara Torres; los mellizos Emme y Maximilian, con Jennifer Lopez; y Marco Antonio y Myla, junto a la modelo paraguaya Nadia Ferreira.