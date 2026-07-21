Recapturan en Arraiján a un prófugo de La Joyita que se ocultaba en una letrina

Uno de los privados de libertad que permanecía prófugo tras la fuga masiva del centro penitenciario La Joyita, fue recapturado por la Policía Nacional este martes en Arraiján, tras recibir alerta sobre una persona sospechosa que se mantenía en un lote baldío en la vía hacia Chapala.
Cabe mencionar que el pasado 1 de junio unos 195 privados de libertad se evadieron de la cárcel La Joyita durante un motín, de los cuales las autoridades han recapturado a 187 y mantienen operativos para ubicar a las 8 personas que aún se encuentran evadidas.