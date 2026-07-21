Recapturan en Arraiján a un prófugo de La Joyita que se ocultaba en una letrina

Prófugo de La Joyita capturado.

Por Ana Canto Uno de los privados de libertad que permanecía prófugo tras la fuga masiva del centro penitenciario La Joyita, fue recapturado por la Policía Nacional este martes en Arraiján, tras recibir alerta sobre una persona sospechosa que se mantenía en un lote baldío en la vía hacia Chapala.

La Policía Nacional detalla que Luis Pino Araúz, quien cumplía condena por el delito contra la vida y la integridad personal en la modalidad de homicidio, fue ubicado dentro de una letrina, donde se mantenía acostado sobre una colchoneta, en el sector Invasión de Villa Antigua, corregimiento Juan Demóstenes Arosemena.

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Cabe mencionar que el pasado 1 de junio unos 195 privados de libertad se evadieron de la cárcel La Joyita durante un motín, de los cuales las autoridades han recapturado a 187 y mantienen operativos para ubicar a las 8 personas que aún se encuentran evadidas. Uno de los privados de libertad que permanecía prófugo tras la fuga masiva del centro penitenciario La Joyita, fue recapturado por la Policía Nacional este martes en Arraiján, tras recibir alerta sobre una persona sospechosa que se mantenía en un lote baldío en la vía hacia… pic.twitter.com/4C2RDr79H6 — Telemetro Reporta (@TReporta) July 21, 2026