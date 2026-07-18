Recapturan en Arraiján a uno de los prófugos de la fuga masiva en La Joyita.

La Policía Nacional recapturó en Arraiján a uno de los privados de libertad que permanecía prófugo tras la fuga masiva registrada el pasado 1 de junio en el Centro Penitenciario La Joyita.
La Policía Nacional recapturó en Arraiján a uno de los privados de libertad que permanecía prófugo tras la fuga masiva registrada el pasado 1 de junio en el Centro Penitenciario La Joyita.— Telemetro Reporta (@TReporta) July 18, 2026
“La aprehensión de -Edwin González Córdoba- se produjo durante un operativo de búsqueda y… pic.twitter.com/4OLS9Tbxod