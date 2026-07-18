Arraiján Nacionales -  18 de julio de 2026 - 14:38

Recapturan en Arraiján a uno de los prófugos de la fuga masiva en La Joyita

La Policía Nacional recapturó en Arraiján a uno de los privados de libertad que permanecía prófugo tras la fuga masiva registrada el pasado 1 de junio.

Recapturan en Arraiján a uno de los prófugos de la fuga masiva en La Joyita.

Recapturan en Arraiján a uno de los prófugos de la fuga masiva en La Joyita.

MINGOB
Ana Canto
Por Ana Canto

La Policía Nacional recapturó en Arraiján a uno de los privados de libertad que permanecía prófugo tras la fuga masiva registrada el pasado 1 de junio en el Centro Penitenciario La Joyita.

La aprehensión de Edwin González Córdoba se produjo durante un operativo de búsqueda y verificación realizado por los uniformados, quienes lograron ubicar y detener al ciudadano, el cual fue puesto a disposición de las autoridades competentes para los trámites correspondientes y su reingreso al sistema penitenciario.

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