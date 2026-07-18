Capturan en Colombia a un panameño requerido por tráfico internacional de drogas.

Un ciudadano panameño presuntamente vinculado a una red dedicada al tráfico internacional de droga, fue capturado en Colombia mediante cooperación policial internacional, luego de que INTERPOL Panamá gestionara la emisión de una notificación roja, en el marco de la Operación Alianza.
La institución añadió que el detenido es requerido con fines de extradición para responder por los presuntos delitos de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, tráfico internacional de drogas, blanqueo de capitales y delitos contra la seguridad colectiva.