Capturan en Colombia a un panameño requerido por tráfico internacional de drogas.

Un ciudadano panameño presuntamente vinculado a una red dedicada al tráfico internacional de droga, fue capturado en Colombia mediante cooperación policial internacional, luego de que INTERPOL Panamá gestionara la emisión de una notificación roja, en el marco de la Operación Alianza.

La Policía Nacional detalló que, de acuerdo con las investigaciones, el aprehendido, quien laboraba en un puerto de la ciudad de Panamá, fue identificado como el presunto líder de la estructura criminal. Su conocimiento de la logística portuaria habría sido utilizado para coordinar el envío de cargamentos ilícitos mediante la modalidad de contaminación de contenedores, utilizando una terminal de la capital como punto de salida hacia mercados en Europa y Oceanía.