Colombia Nacionales -  18 de julio de 2026 - 16:20

Capturan en Colombia a un panameño requerido por tráfico internacional de drogas

Un ciudadano panameño presuntamente vinculado a una red dedicada al tráfico internacional de droga, fue capturado en Colombia.

Capturan en Colombia a un panameño requerido por tráfico internacional de drogas.

Capturan en Colombia a un panameño requerido por tráfico internacional de drogas.

Ana Canto
Por Ana Canto

Un ciudadano panameño presuntamente vinculado a una red dedicada al tráfico internacional de droga, fue capturado en Colombia mediante cooperación policial internacional, luego de que INTERPOL Panamá gestionara la emisión de una notificación roja, en el marco de la Operación Alianza.

La Policía Nacional detalló que, de acuerdo con las investigaciones, el aprehendido, quien laboraba en un puerto de la ciudad de Panamá, fue identificado como el presunto líder de la estructura criminal. Su conocimiento de la logística portuaria habría sido utilizado para coordinar el envío de cargamentos ilícitos mediante la modalidad de contaminación de contenedores, utilizando una terminal de la capital como punto de salida hacia mercados en Europa y Oceanía.

La institución añadió que el detenido es requerido con fines de extradición para responder por los presuntos delitos de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, tráfico internacional de drogas, blanqueo de capitales y delitos contra la seguridad colectiva.

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