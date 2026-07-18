España vs. Argentina: hora y dónde ver la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 se llevará a cabo este domingo 19 de julio entre las selecciones de España y Argentina en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, en Estados Unidos. La transmisión del encuentro podrá verse en vivo a través de la señal de RPC TV a partir de las 2:00 p.m.
De acuerdo con la FIFA, el cartel de artistas está conformado por Justin Bieber, Madonna, Shakira, Gustavo Dudamel y la agrupación BTS; el evento contará, además, con la dirección artística de Chris Martin, líder de Coldplay.