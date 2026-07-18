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Mundial 2026 Mundial 2026 -  18 de julio de 2026 - 17:40

España vs. Argentina: hora y dónde ver la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 se llevará a cabo este domingo 19 de julio entre las selecciones de España y Argentina.

Final del Mundial 2026: España vs. Inglaterra.

Final del Mundial 2026: España vs. Inglaterra.

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Ana Canto
Por Ana Canto

La final del Mundial 2026 se llevará a cabo este domingo 19 de julio entre las selecciones de España y Argentina en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, en Estados Unidos. La transmisión del encuentro podrá verse en vivo a través de la señal de RPC TV a partir de las 2:00 p.m.

Show de entretiempo de la final del Mundial 2026

Inmediatamente después de que culmine el primer tiempo del partido, se dará inicio al espectáculo de entretiempo.

De acuerdo con la FIFA, el cartel de artistas está conformado por Justin Bieber, Madonna, Shakira, Gustavo Dudamel y la agrupación BTS; el evento contará, además, con la dirección artística de Chris Martin, líder de Coldplay.

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