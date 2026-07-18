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Mundial 2026 Mundial 2026 -  18 de julio de 2026 - 17:27

Mundial 2026: artistas, hora y dónde ver el show de entretiempo en la final

Este domingo 19 de julio se disputará la final del Mundial 2026 entre los equipos de España y Argentina.

Dónde ver el show de entretiempo en la final del Mundial 2026.

Dónde ver el show de entretiempo en la final del Mundial 2026.

Ana Canto
Por Ana Canto

El espectáculo de entretiempo de la final del Mundial 2026 se llevará a cabo este domingo, cuando España y Argentina se disputen el trofeo del torneo en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, Estados Unidos.

El evento se podrá sintonizar en Panamá a partir de las 2:00 p.m. a través de la señal de RPC TV, inmediatamente después de que culmine el primer tiempo del partido.

De acuerdo con la FIFA, el cartel de artistas está conformado por Justin Bieber, Madonna, Shakira, Gustavo Dudamel y la agrupación BTS. El espectáculo contará, además, con la dirección artística de Chris Martin, líder de Coldplay.

Este histórico concierto benéfico apoyará al Fondo de Educación de FIFA Global Citizen, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para expandir el acceso a una educación de calidad y brindar oportunidades en el fútbol a niños de todo el mundo.

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