Calendario del segundo pago de la quincena de julio a servidores públicos

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el calendario oficial de pagos de las quincenas de los servidores públicos correspondientes al mes de julio. El segundo desembolso del mes iniciará el lunes 27 de julio para el primer grupo de cobro.
- Primer grupo: miércoles 12 de agosto
- Segundo grupo: jueves 13 de agosto
- Tercer grupo: viernes 14 de agosto
Segunda quincena de agosto
- Primer grupo: miércoles 26 de agosto
- Segundo grupo: jueves 27 de agosto
- Tercer grupo: viernes 28 de agosto
Conozca el calendario de pago para el segundo semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/