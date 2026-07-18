Panamá Nacionales -  18 de julio de 2026 - 18:02

Calendario del segundo pago de la quincena de julio a servidores públicos

El pago de la segunda quincena del mes a servidores públicos iniciará el 27 de julio, según el calendario del MEF.

Pagos a servidores públicos. 

Pagos a servidores públicos. 

@MEF
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el calendario oficial de pagos de las quincenas de los servidores públicos correspondientes al mes de julio. El segundo desembolso del mes iniciará el lunes 27 de julio para el primer grupo de cobro.

MEF: segunda quincena de julio

  • Primer grupo: lunes 27 de julio
  • Segundo grupo: martes 28 de julio
  • Tercer grupo: miércoles 29 de julio

Quincenas de agosto

Agosto

Primera quincena de agosto

  • Primer grupo: miércoles 12 de agosto
  • Segundo grupo: jueves 13 de agosto
  • Tercer grupo: viernes 14 de agosto

Segunda quincena de agosto

  • Primer grupo: miércoles 26 de agosto
  • Segundo grupo: jueves 27 de agosto
  • Tercer grupo: viernes 28 de agosto

Conozca el calendario de pago para el segundo semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/

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