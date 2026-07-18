Calendario de Agroferias del IMA para la semana del 20 al 24 de julio

Calendario de Agroferias del IMA. IMA

Por Ana Canto El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este lunes 20 y martes 21 de julio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos. Agroferias del lunes 20 y martes 21 de julio Lunes 20 de julio Coclé Casa comunal de Calabazo, en Las Lomas, distrito de La Pintada. Panamá Oeste Casa comunal de El Líbano, distrito de Chame. Chiriquí Áreas verdes de Héctor Gallego, en Volcán, distrito de Tierras Altas. Martes 21 de julio Coclé Casa local de Guayabo, en Tulú, distrito de Penonomé. Herrera Plaza 3 de Noviembre en La Arena, en el distrito de Chitré Panamá Este Parque de Las Margaritas, en el distrito de Chepo. Veraguas La Placita de Monjarás, en el distrito de Calobre.

Cancha techada de El Higo, en el distrito de La Mesa. Comarca Ngabe Buglé Comunidad de Burari, distrito de Kankintú

Comunidad de Cerro Otoe, en Hato Culantro, distrito de Kankintú. Colón Beras Plaza, a un costado de Banco General, en Sabanitas, distrito de Colón. Chiriquí Gimansio de Los Naranjos, en el distrito de Boquete. Súmate a las Agroferias del IMA.

Revisa los puntos de atención

Desde las 8:00 a.m.

No olvides traer tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/asYsIi0Va4 — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) July 18, 2026