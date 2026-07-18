Panamá Nacionales -  18 de julio de 2026 - 18:24

Calendario de Agroferias del IMA para la semana del 20 al 24 de julio

Estas son las Agroferias del IMA que han sido programadas en Panamá del lunes 20 al martes 21 de julio.

Calendario de Agroferias del IMA.

Calendario de Agroferias del IMA.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este lunes 20 y martes 21 de julio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Agroferias del lunes 20 y martes 21 de julio

Lunes 20 de julio

Coclé

  • Casa comunal de Calabazo, en Las Lomas, distrito de La Pintada.

Panamá Oeste

  • Casa comunal de El Líbano, distrito de Chame.

Chiriquí

  • Áreas verdes de Héctor Gallego, en Volcán, distrito de Tierras Altas.

Martes 21 de julio

Coclé

  • Casa local de Guayabo, en Tulú, distrito de Penonomé.

Herrera

  • Plaza 3 de Noviembre en La Arena, en el distrito de Chitré

Panamá Este

  • Parque de Las Margaritas, en el distrito de Chepo.

Veraguas

  • La Placita de Monjarás, en el distrito de Calobre.
  • Cancha techada de El Higo, en el distrito de La Mesa.

Comarca Ngabe Buglé

  • Comunidad de Burari, distrito de Kankintú
  • Comunidad de Cerro Otoe, en Hato Culantro, distrito de Kankintú.

Colón

  • Beras Plaza, a un costado de Banco General, en Sabanitas, distrito de Colón.

Chiriquí

  • Gimansio de Los Naranjos, en el distrito de Boquete.

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