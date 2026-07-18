¿Podría correr Juan Diego Vásquez por la Alcaldía de San Miguelito? Irma Hernández reacciona

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, confirmó en el programa En Contexto, de Eco TV, que conversó con el exdiputado Juan Diego Vásquez sobre la posibilidad de que este último aspirara a la alcaldía de dicho distrito.

“Yo le dije: 'Diego, por favor, todavía no puedes correr para presidente, considera un próximo período en la Alcaldía de San Miguelito'", expresó la alcaldesa.

El exdiputado, quien lidera la coalición Vamos, ha expresado en diversas ocasiones su interés en postularse a un cargo de elección popular en los comicios de 2029.

De acuerdo con la Constitución de la República de Panamá, la edad mínima para aspirar a la presidencia es de 35 años, por lo que si Vásquez planea ocupar la jefatura del Órgano Ejecutivo, deberá esperar hasta el año 2034.