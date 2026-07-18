Panamá envía condolencias a España y expresa solidaridad con Canadá por los incendios forestales.

El Gobierno de la República de Panamá expresó sus condolencias al Reino de España por las trágicas pérdidas humanas ocasionadas por los devastadores incendios forestales que afectan a la comunidad autónoma de Andalucía, particularmente a la provincia de Almería.
Asimismo, el país transmitió su solidaridad al Gobierno de Canadá, que se ha visto afectado por devastadores incendios forestales y otros eventos climáticos extremos en amplias zonas de su territorio.
"Frente a fenómenos de esta magnitud, reafirmamos la importancia de la cooperación internacional, la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y el fortalecimiento de las capacidades para prevenir, responder y mitigar lo riesgos derivados de los eventos climáticos extremos", indicó el ministerio.