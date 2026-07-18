Panamá Nacionales -  18 de julio de 2026 - 12:07

Panamá envía condolencias a España y expresa solidaridad con Canadá por los incendios forestales

Panamá también transmitió su solidaridad al Gobierno de Canadá, que se ha visto afectado por devastadores incendios forestales.

Panamá envía condolencias a España y expresa solidaridad con Canadá por los incendios forestales.

Panamá envía condolencias a España y expresa solidaridad con Canadá por los incendios forestales.

Cancillería
Ana Canto
Por Ana Canto

El Gobierno de la República de Panamá expresó sus condolencias al Reino de España por las trágicas pérdidas humanas ocasionadas por los devastadores incendios forestales que afectan a la comunidad autónoma de Andalucía, particularmente a la provincia de Almería.

"Panamá acompaña en el dolor a las familias de las victimas, expresa su solidaridad con las personas heridas, desaparecidas y desplazadas, y hace votos por el éxito de las labores que realizan los equipos de emergencia y protección civil para controlar el incendio y salvaguardar vidas", manifestó la Cancillería.

Asimismo, el país transmitió su solidaridad al Gobierno de Canadá, que se ha visto afectado por devastadores incendios forestales y otros eventos climáticos extremos en amplias zonas de su territorio.

"Frente a fenómenos de esta magnitud, reafirmamos la importancia de la cooperación internacional, la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y el fortalecimiento de las capacidades para prevenir, responder y mitigar lo riesgos derivados de los eventos climáticos extremos", indicó el ministerio.

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