Panamá Deportes -  17 de julio de 2026 - 11:44

Panamá estará representado en el Panamericano de Patinaje Guarne 2026

Panamá tendrá representación en el Campeonato Panamericano de Menores Guarne 2026 con dos jóvenes patinadoras del club Elite Rollers Panamá.

Panamericano de Patinaje Guarne 2026.

Panamericano de Patinaje Guarne 2026.

Elite Rollers
María Hernández
Por María Hernández

Las jóvenes patinadoras Alee Marie Luna y Marian Piedrahíta representarán a Panamá en el Campeonato Panamericano de Menores Guarne 2026, uno de los eventos más importantes del patinaje de velocidad en América para las categorías de 8, 9 y 10 años.

Ambas atletas, integrantes del Club Elite Rollers Panamá, competirán en la categoría de 10 años, marcando su primera participación en un campeonato continental, donde enfrentarán a las mejores patinadoras de la región.

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Esta experiencia representa un paso importante en su proceso de formación deportiva, permitiéndoles sumar experiencia internacional y continuar su desarrollo competitivo.

Dos panameñas competirán en el Campeonato Panamericano

Además, Elite Rollers Panamá será el único club panameño presente en esta categoría del campeonato, reafirmando su compromiso con la formación de nuevos talentos y la promoción del patinaje de velocidad en el país.

La participación de Alee Marie Luna y Marian Piedrahíta fortalece la presencia de Panamá en competencias internacionales y refleja el trabajo que se realiza para impulsar el crecimiento de las futuras generaciones del deporte nacional.

Patinadoras panameñas buscarán destacar en el Panamericano de Menores.

Patinadoras panameñas buscarán destacar en el Panamericano de Menores.

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