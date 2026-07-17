IFARHU inicia entrega de tarjetas del PASE-U: consulte el calendario de la próxima semana

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) iniciará el martes 21 de julio la entrega de las tarjetas del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) en la provincia de Coclé, a través de la agencia de Aguadulce.

El beneficio será entregado mediante la plataforma PUNCH by Caja de Ahorros, por lo que los acudientes deberán cumplir con los requisitos establecidos para retirar y activar la tarjeta.

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¿Cuándo será la entrega de tarjeta PASE-U?

El IFARHU informó que la jornada de entrega se desarrollará del 21 al 25 de julio de 2026. Los acudientes deberán asistir al centro de entrega que les corresponda con la documentación requerida para agilizar el proceso.

Aguadulce recibirá el primer pago del PASE-U mediante la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros.



Del 21 al 25 de julio, los acudientes deberán acudir al centro asignado con su cédula vigente y la aplicación descargada para agilizar la entrega y activación de la tarjeta. pic.twitter.com/7CcQMOpUjM — IFARHU (@IFARHU) July 16, 2026

Calendario para el martes 21 de julio

Para el martes 21 de julio, la entrega corresponde a:

Distrito: Olá.

Olá. Corregimientos: El Copé, El Picacho, La Pava y Olá.

El Copé, El Picacho, La Pava y Olá. Centro de entrega: Casa del Pueblo de Olá.

Casa del Pueblo de Olá. Horario: De 7:00 a.m. a 12:00 mediodía.

Requisitos para retirar la tarjeta

El IFARHU recordó que los acudientes deberán:

Presentar la cédula física y vigente .

. Tener descargada previamente la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros para facilitar la activación de la tarjeta y el uso del beneficio.

La institución exhortó a los beneficiarios a acudir únicamente en la fecha y el centro de entrega que les haya sido asignado.