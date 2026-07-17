IFARHU inicia entrega de tarjetas del PASE-U: consulte el calendario de la próxima semana

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) iniciará el martes 21 de julio la entrega de las tarjetas del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en la provincia de Coclé, a través de la agencia de Aguadulce.
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¿Cuándo será la entrega de tarjeta PASE-U?
El IFARHU informó que la jornada de entrega se desarrollará del 21 al 25 de julio de 2026. Los acudientes deberán asistir al centro de entrega que les corresponda con la documentación requerida para agilizar el proceso.
Calendario para el martes 21 de julio
Para el martes 21 de julio, la entrega corresponde a:
- Distrito: Olá.
- Corregimientos: El Copé, El Picacho, La Pava y Olá.
- Centro de entrega: Casa del Pueblo de Olá.
- Horario: De 7:00 a.m. a 12:00 mediodía.
Requisitos para retirar la tarjeta
El IFARHU recordó que los acudientes deberán:
- Presentar la cédula física y vigente.
- Tener descargada previamente la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros para facilitar la activación de la tarjeta y el uso del beneficio.
La institución exhortó a los beneficiarios a acudir únicamente en la fecha y el centro de entrega que les haya sido asignado.