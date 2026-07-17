Accidente de tránsito en la Avenida Balboa: auto queda volcado en la vía

Un accidente de tránsito se registró la mañana de este jueves en la Avenida Balboa, donde un automóvil quedó volcado sobre uno de los carriles.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas del accidente ni si hay personas lesionadas.

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Conductores deben tomar precauciones ante accidente

Debido al vehículo volcado, el incidente podría generar afectaciones al tránsito en el área mientras se desarrollan las labores de atención y remoción del automóvil.

A esta hora se registra un accidente de tránsito en la Avenida Balboa, donde un auto quedó volcado en uno de los carriles. pic.twitter.com/h9v1TEZTvV — Telemetro Reporta (@TReporta) July 17, 2026

Se recomienda a los conductores que circulan por la Avenida Balboa manejar con precaución, respetar las indicaciones de las autoridades y, de ser posible, considerar rutas alternas para evitar congestionamientos.

Las autoridades no han brindado información adicional sobre el estado de los ocupantes del vehículo ni sobre el tiempo estimado para la habilitación completa de la vía.