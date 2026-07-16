CSS traslada el servicio de Urgencias a la nueva Policlínica en David

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que, a partir del 16 de julio de 2026, el servicio de Urgencias de la Policlínica Dr. Gustavo Adolfo Ros será atendido en la nueva Policlínica Dr. Rodrigo Hidalgo, ubicada en Alto Verde, distrito de David, provincia de Chiriquí.

Según la entidad, el traslado permitirá ofrecer atención en instalaciones más amplias, modernas y equipadas con tecnología de última generación para beneficio de los asegurados.

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CSS: más de 140 mil personas serán beneficiadas

La CSS indicó que la nueva policlínica beneficiará a una población de más de 140 mil personas.

El centro médico contará con servicios de:

Medicina general.

Especialidades médicas.

Urgencias.

Tomografía.

Resonancia magnética.

Ultrasonido.

Mamografía.

Rayos X.

A partir de este 16 de julio de 2026, el servicio de Urgencias de la Policlínica Dr. Gustavo Adolfo Ros se traslada a la nueva policlínica Dr. Rodrigo Hidalgo, en Alto Verde.



Este cambio permitirá brindar atención en instalaciones más amplias y modernas, beneficiando a una… pic.twitter.com/DRm22uZMb6 — CSSPanama (@CSSPanama) July 16, 2026

¿Cuál será el horario de atención?

La entidad explicó que la Policlínica Dr. Gustavo Adolfo Ros mantendrá un cuarto de estabilización en horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Por su parte, el servicio de Urgencias funcionará en la Policlínica Dr. Rodrigo Hidalgo, en Alto Verde, con horario de 7:00 a.m. a 11:00 p.m.

CSS pide a los asegurados acudir al nuevo centro

La institución exhortó a los usuarios que requieran atención de urgencias a dirigirse directamente a la Policlínica Dr. Rodrigo Hidalgo, donde se ofrecerá el servicio desde la fecha anunciada.

El traslado forma parte del proceso de modernización de la infraestructura de salud impulsado por la CSS para fortalecer la capacidad de atención y mejorar los servicios que reciben los asegurados.