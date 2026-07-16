Jubilados y pensionados: CSS confirma pagos por ACH este viernes y por cheque el lunes

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó las fechas del segundo pago de julio de 2026 para los jubilados y pensionados que reciben sus prestaciones mediante ACH o cheque.

Además, la entidad dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente al mes de agosto, con el fin de que los beneficiarios puedan organizar sus finanzas con anticipación.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Tema de interés: Bono permanente para jubilados y pensionados: conozca cuándo se pagará

Viernes 17 de julio de 2026: jubilados y pensionados que reciben el pago mediante ACH .

jubilados y pensionados que reciben el pago mediante . Lunes 20 de julio de 2026: jubilados y pensionados que cobran mediante cheque.

Sweet Life / Unsplash

Jubilados y pensionados: CSS publica el calendario de pagos de agosto

La institución también divulgó las fechas programadas para los desembolsos correspondientes al mes de agosto, como parte del calendario anual de pagos para jubilados y pensionados.

La CSS recomienda a los beneficiarios mantenerse informados a través de sus canales oficiales para conocer cualquier actualización relacionada con el proceso de pago.