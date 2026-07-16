MiCultura abre concurso para diseñar el nuevo logotipo del Museo Reina Torres de Araúz

El Ministerio de Cultura lanzó el concurso para el diseño del logotipo del Museo Reina Torres de Araúz. La convocatoria estará abierta desde el 15 de julio hasta el 15 de agosto para panameños por nacimiento y naturalizados (estos últimos con un mínimo de cinco años de residencia comprobada en el país) que sean mayores de edad.
Las propuestas deberán enviarse al correo electrónico: [email protected]
Requisitos para presentar la propuesta:
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Identidad visual: El diseño gráfico debe representar la esencia del museo mediante un símbolo visual original, reconocible y que integre armónicamente formas, colores y tipografía.
Formatos de entrega: Los archivos se deben enviar en formatos PDF, PNG, JPG y en el formato editable del programa de diseño utilizado. Cada archivo debe identificarse con el nombre y apellido del participante, seguido de las palabras "diseño" y "logotipo".
Memoria descriptiva: Se debe adjuntar una explicación conceptual del diseño de máximo 250 palabras, en la que se detalle la justificación histórica y el significado simbólico de sus elementos.
Originalidad y límite de entregas: Cada autor podrá presentar una única propuesta, la cual debe ser de creación propia. Queda estrictamente prohibido el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) o programas de generación automática similares.
Para participar, debe completar el formulario del concurso ingresando al siguiente enlace: www.micultura.gob.pa