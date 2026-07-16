Embajador de EE. UU. responde a Patsy Lee tras declaraciones sobre su visa

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, respondió este miércoles a las declaraciones de la diputada Patsy Lee, quien aseguró que su visa estadounidense venció a inicios de este año y que decidió no renovarla.

Consultado sobre el caso, el diplomático afirmó que corresponde a las autoridades estadounidenses decidir sobre la emisión, revocación o cancelación de visas.

Tema de interés: Patsy Lee asegura que su visa venció y niega que Estados Unidos se la haya cancelado

"Ella quisiera decir que se le expiró, pero te lo pueden quitar antes que se te expire… si ella duda, que aplique de nuevo para que vea sus resultados", expresó Cabrera. "Ella quisiera decir que se le expiró, pero te lo pueden quitar antes que se te expire… si ella duda, que aplique de nuevo para que vea sus resultados", expresó Cabrera.

Embajador reitera facultad de Estados Unidos sobre las visas

El embajador subrayó que Estados Unidos tiene la potestad de otorgar, revocar o negar visas conforme a su legislación. "Es el derecho de los Estados Unidos dar, aprobar, quitar y revocar visas", reiteró.

“Ella quisiera decir que se le expiró, pero te lo pueden quitar antes que se te expire… si ella duda, que aplique de nuevo para que vea sus resultados”, expresó este miércoles el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, cuando se le preguntó sobre el caso de… pic.twitter.com/LCfBTYRvNF — Telemetro Reporta (@TReporta) July 15, 2026

Patsy Lee sostiene que decidió no renovar el documento

Las declaraciones del embajador se producen después de que la diputada Patsy Lee negara que su visa hubiera sido cancelada. La legisladora afirmó que el documento venció a inicios de este año y que optó por no solicitar su renovación.

Además, aseguró que antes de integrar el Grupo de Amistad Parlamentario de Panamá con la República Popular China recibió advertencias de que podrían adoptarse medidas relacionadas con su visa.

"No pueden quitarme algo que no tengo, porque yo misma decidí no renovarla", manifestó la diputada. "No pueden quitarme algo que no tengo, porque yo misma decidí no renovarla", manifestó la diputada.

Hasta el momento, la Embajada de Estados Unidos no ha informado públicamente sobre el estatus migratorio específico de la diputada, ya que ese tipo de información suele estar protegida por las normas de confidencialidad aplicables a los procesos de visas.