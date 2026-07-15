INADEH abre programa de cocinero profesional: fecha y requisitos de la convocatoria

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) informó que este jueves 16 de julio abrirá la convocatoria para el programa de Cocinero Profesional en las Galerías Panamericanas de Tocumen.
Requisitos de ingreso
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Edad: de 21 a 42 años.
Salud: poseer carnés de salud blanco y verde
Estudios: certificado de bachiller
Cursos del INADEH para julio
- Manejo intermedio de aplicaciones ofimática - centro de Changuinola
- Cultivo de huertos caseros - centro de Changuinola
- Corte de cabello - centro de Chiriquí Grande
- Confección de indumentaria folklórica femenina - centro de David
- Hoja de cálculo avanzada - centro de David
- Técnicas y prácticas administrativas - centro de Penonomé
- Habilidades para mi primer empleo - centro de Penonomé
- Construcción e instalación de líneas em sistemas de media tensión subterráneo - centro de Colón
- Instalaciones eléctricas residenciales básicas - centro de Colón
Para conocer la lista completa de los cursos gratuitos, puede verificar el siguiente enlace: https://digital.inadeh.edu.pa/preinscrip/