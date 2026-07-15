Ministros de Panamá conocen en México un clúster agroindustrial de alta tecnología

Como parte de la agenda oficial del presidente José Raúl Mulino en México , el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, y el canciller Javier Martínez-Acha Vásquez visitaron Agropark Querétaro, considerado el primer clúster agroindustrial de alta tecnología de América.

Durante el recorrido, la delegación panameña conoció el funcionamiento de este complejo ubicado en el municipio de Colón, estado de Querétaro, especializado en la producción agrícola para exportación.

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Tema de interés: Presidente Mulino inicia visita oficial a México para fortalecer agenda bilateral

Modelo orientado a la exportación en México

Agropark Querétaro reúne empresas dedicadas al cultivo de hortalizas, entre ellas jitomate y pepino, además de flores, bajo un modelo de producción tecnificada.

El complejo cuenta con 295 hectáreas, de las cuales 180 hectáreas corresponden a invernaderos, infraestructura que permite mantener una producción eficiente durante todo el año.

Produce unas 150 mil toneladas de hortalizas al año

Durante la visita, ejecutivos e ingenieros agrícolas explicaron a la delegación panameña el alcance del proyecto, considerado un modelo de referencia en México por su capacidad de producir cerca de 150 mil toneladas de hortalizas anuales.

La visita permitió conocer las ventajas del uso de tecnología aplicada al sector agropecuario, especialmente en procesos de producción destinados a los mercados internacionales.

Buscan fortalecer la tecnificación del agro panameño

De acuerdo con la información oficial, el acercamiento a este modelo agroindustrial busca aportar experiencias que puedan contribuir al fortalecimiento de la agricultura panameña.

La tecnificación del sector es vista como un desafío estratégico para mejorar la productividad, ampliar las oportunidades de exportación y reforzar la seguridad alimentaria del país en un escenario de mayor apertura de mercados.