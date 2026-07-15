AAUD reconoce problemas con la basura en San Miguelito y explica qué está ocurriendo

El administrador de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario ( AAUD ) , Ovil Moreno, reconoció que la entidad enfrenta dificultades con la recolección de desechos en el distrito de San Miguelito, aunque aseguró que diariamente se mantiene un amplio despliegue de equipos y personal para atender el servicio.

El funcionario explicó que uno de los principales retos surgió tras la suspensión del Plan Libertad, programa del que formaban parte más de 120 personas que apoyaban las labores de limpieza.

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AAUD reorganiza sus operaciones

Moreno indicó que la institución trabaja con 21 camiones compactadores, 13 volquetes, siete retroexcavadoras y cinco carros rejilla, los cuales recorren el distrito desde las 6:00 a.m. hasta las 7:00 u 8:00 p.m.

“Entonces también nosotros como autoridad necesitamos un apoyo a la comunidad, porque tú puedes meter los recursos que tú puedas meter allí, pero si no existe una conciencia ciudadana que nos quiera apoyar, no lo vamos a lograr”, Ovil Moreno, administrador de la @AAUD_Panama. pic.twitter.com/v6I0DlbVEi — Telemetro Reporta (@TReporta) July 15, 2026

"Tenemos un pequeño problema porque teníamos más de 120 personas que estaban en el Plan Libertad y nos ayudaban todos los días a recoger la basura en San Miguelito. Ese plan está suspendido y estamos haciendo movimientos logísticos e internos para corregir esa situación", manifestó. "Tenemos un pequeño problema porque teníamos más de 120 personas que estaban en el Plan Libertad y nos ayudaban todos los días a recoger la basura en San Miguelito. Ese plan está suspendido y estamos haciendo movimientos logísticos e internos para corregir esa situación", manifestó.

Piden mayor colaboración de la ciudadanía

El administrador sostuvo que, además del esfuerzo operativo, es necesario que la población colabore respetando los horarios y frecuencias establecidos para sacar los desechos.

Según explicó, en varias comunidades los puntos de recolección quedan limpios al finalizar la jornada, pero al día siguiente vuelven a encontrarse con grandes cantidades de basura depositadas fuera de los recipientes.

"Es increíble cómo dejamos los puntos en la noche y, cuando regresamos a las 5:30 o 6:00 de la mañana, encontramos bolsas y cartuchos de basura fuera de los tanques", señaló. "Es increíble cómo dejamos los puntos en la noche y, cuando regresamos a las 5:30 o 6:00 de la mañana, encontramos bolsas y cartuchos de basura fuera de los tanques", señaló.

“Nosotros estamos haciendo un trabajo en San Miguelito, a diario salimos, tenemos 21 camiones compactadores, 13 volquetes, 7 retroexcavadoras, 5 carros rejilla. Salimos desde las 6:00 a.m. hasta la noche, 7:00 u 8:00 p.m. Sí te tengo que decir que tenemos un pequeño problemita… pic.twitter.com/D2ZzIhVbRp — Telemetro Reporta (@TReporta) July 15, 2026

Moreno enfatizó que la solución al problema también depende de un cambio de hábitos por parte de la ciudadanía.

"Necesitamos el apoyo de la comunidad. Podemos destinar todos los recursos posibles, pero si no existe conciencia ciudadana para disponer correctamente de los desechos, no lo vamos a lograr", afirmó. "Necesitamos el apoyo de la comunidad. Podemos destinar todos los recursos posibles, pero si no existe conciencia ciudadana para disponer correctamente de los desechos, no lo vamos a lograr", afirmó.

AAUD reitera apoyo a autoridades locales

El administrador aseguró que la AAUD mantiene comunicación con representantes de corregimiento y otras autoridades locales para atender las necesidades de cada comunidad.

Indicó que la institución está dispuesta a facilitar equipos como camiones y retroexcavadoras cuando sean requeridos para reforzar las labores de limpieza.