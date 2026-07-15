AAUD reconoce problemas con la basura en San Miguelito y explica qué está ocurriendo

El administrador de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Ovil Moreno, reconoció que la entidad enfrenta dificultades con la recolección de desechos en el distrito de San Miguelito, aunque aseguró que diariamente se mantiene un amplio despliegue de equipos y personal para atender el servicio.
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AAUD reorganiza sus operaciones
Moreno indicó que la institución trabaja con 21 camiones compactadores, 13 volquetes, siete retroexcavadoras y cinco carros rejilla, los cuales recorren el distrito desde las 6:00 a.m. hasta las 7:00 u 8:00 p.m.
Piden mayor colaboración de la ciudadanía
El administrador sostuvo que, además del esfuerzo operativo, es necesario que la población colabore respetando los horarios y frecuencias establecidos para sacar los desechos.
Según explicó, en varias comunidades los puntos de recolección quedan limpios al finalizar la jornada, pero al día siguiente vuelven a encontrarse con grandes cantidades de basura depositadas fuera de los recipientes.
Moreno enfatizó que la solución al problema también depende de un cambio de hábitos por parte de la ciudadanía.
AAUD reitera apoyo a autoridades locales
El administrador aseguró que la AAUD mantiene comunicación con representantes de corregimiento y otras autoridades locales para atender las necesidades de cada comunidad.
Indicó que la institución está dispuesta a facilitar equipos como camiones y retroexcavadoras cuando sean requeridos para reforzar las labores de limpieza.