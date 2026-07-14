Diputado propone cárcel para quienes vendan lotería clandestina en Panamá

Con el objetivo de fortalecer la protección de los recursos destinados a la beneficencia y combatir el comercio ilegal de productos de lotería, el diputado Roberto Zúñiga presentó un anteproyecto de ley que propone convertir en delito la venta clandestina de lotería en Panamá.

La iniciativa plantea que esta práctica deje de ser sancionada únicamente por la vía administrativa y pase a ser investigada y perseguida penalmente por el Ministerio Público, al considerar que afecta los ingresos de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), perjudica a los billeteros autorizados y reduce los fondos destinados a programas de ayuda social.

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Diputado busca cerrar un vacío legal

De acuerdo con la exposición de motivos del anteproyecto, la comercialización ilegal de billetes, chances y loterías extranjeras ha aumentado en los últimos años, operando fuera del sistema oficial y sin los controles establecidos por la ley.

Iván Castillo

Según el documento, esta actividad desvía recursos que deberían ingresar a la Lotería Nacional y limita el impacto de los programas sociales financiados por la institución.

Más de 10 mil billeteros dependen de esta actividad

La propuesta destaca que actualmente más de 10 mil billeteros autorizados dependen de la venta de lotería como su principal fuente de ingresos.

Además, señala que durante 2025 los panameños apostaron B/.846.6 millones en los sorteos oficiales, mientras que la Lotería Nacional transfirió B/.95.8 millones al Tesoro Nacional. Sin embargo, estimaciones de la institución indican que la venta clandestina genera pérdidas cercanas a B/.200 millones anuales.

Sanciones actuales serían insuficientes

El diputado Roberto Zúñiga sostuvo que el proyecto busca dotar al Estado de herramientas jurídicas más efectivas para enfrentar esta actividad ilícita.

La iniciativa argumenta que las sanciones administrativas vigentes no han logrado contener la expansión de la venta ilegal de lotería, por lo que propone su tipificación como delito al considerar que afecta bienes jurídicos de interés público y compromete recursos destinados a sectores vulnerables de la población.