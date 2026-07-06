Diputado Camacho destaca la importancia del empleo formal en el país

El diputado afirmó que la generación de empleo debe ser de calidad.

El diputado de Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, afirmó que la generación de empleo debe estar enfocada en crear plazas laborales de calidad, con salarios dignos y dentro de la formalidad.

Durante una entrevista, el parlamentario sostuvo que el desarrollo económico del país no debe medirse únicamente por la cantidad de empleos creados, sino también por las condiciones laborales que estos ofrecen.

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"No se trata de producir solo empleo; hay que producir empleo bien pagado, empleo formal, porque con esto fortalecemos la Caja de Seguro Social, fortalecemos la economía familiar y mejoramos la calidad de vida", expresó.

Diputado Camacho destaca sectores como la construcción para generar empleos

Camacho indicó que uno de los sectores con mayor capacidad para impulsar la economía es la construcción, debido a que genera empleos directos e indirectos y beneficia a múltiples actividades productivas.

Además, resaltó el impacto de las agroferias como una estrategia que favorece tanto a los productores nacionales como a las familias panameñas, al facilitar el acceso a alimentos a menores costos.

El diputado concluyó que la generación de empleos sostenibles y bien remunerados debe mantenerse como una prioridad para fortalecer la economía del país y mejorar el bienestar de la población.