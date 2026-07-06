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Diputado Camacho propone votación para escoger a comisionados en la Asamblea

El diputado de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, propuso que si esta semana no se logra un consenso sobre la conformación de las comisiones de trabajo de la Asamblea Nacional, la otra semana se debe ir a votación para escoger a los miembros de las comisiones. También reaccionó a las declaraciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, en su discurso a la Nación, y la necesidad de generar empleo y hacer que la economía crezca.