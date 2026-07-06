CSS: ¿Cuándo reanudarán las cirugías en el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid?

CSS informó que los trabajos de mantenimiento en los quirófanos

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que este lunes 6 y martes 7 de julio continúan los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de aire acondicionado en los 20 quirófanos del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid.

Según la institución, las labores culminarán el miércoles 8 de julio, por lo que las cirugías programadas se reanudarán con normalidad a partir del jueves 9 de julio de 2026.

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¿Por qué se realizan los trabajos en la CSS?

La CSS explicó que la intervención forma parte de un proceso de modernización de la infraestructura hospitalaria y se desarrolla por fases para optimizar el sistema de climatización de las salas de operaciones.

#ComunicadosCSS | CSS mantiene labores de mejora en los quirófanos del Complejo Hospitalario durante lunes y martes. pic.twitter.com/rav4EO689P — CSSPanama (@CSSPanama) July 6, 2026

El objetivo es fortalecer la seguridad de los pacientes, garantizar condiciones adecuadas para el personal de salud y asegurar el funcionamiento eficiente de los quirófanos.

Plan de contingencia durante el mantenimiento

Mientras se ejecutan los trabajos, la CSS implementó un plan de contingencia para mantener la atención quirúrgica.

De acuerdo con la entidad:

Las urgencias absolutas continúan siendo atendidas en un quirófano habilitado dentro del Complejo Hospitalario.

continúan siendo atendidas en un quirófano habilitado dentro del Complejo Hospitalario. Las urgencias relativas y otros procedimientos quirúrgicos se realizan en la Ciudad de la Salud, el Hospital Dra. Susana Jones Cano y el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos.

La institución reiteró que estas medidas buscan garantizar la continuidad de la atención médica mientras concluyen los trabajos de mantenimiento en los quirófanos.