CSS desmiente que financie hemodiálisis en clínicas privadas de Chiriquí

La Caja de Seguro Social (CSS) hizo un llamado a los pacientes con insuficiencia renal crónica, sus familiares y a la población en general a no dejarse confundir por información falsa que circula en la provincia de Chiriquí, la cual asegura, de manera errónea, que la institución está autorizando o financiando tratamientos de hemodiálisis en centros privados.

La entidad aclaró que esa información es completamente falsa y reiteró que, actualmente, no está costeando tratamientos de hemodiálisis en clínicas privadas.

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CSS pide a los pacientes mantener sus tratamientos

La institución exhortó a los pacientes a continuar asistiendo con normalidad a sus sesiones de hemodiálisis programadas en las instalaciones de la CSS, donde reciben atención por parte de personal especializado.

Según la entidad, los tratamientos se desarrollan con equipos adecuados y bajo la supervisión de profesionales de la salud, garantizando un servicio seguro, continuo y de calidad.

¿Dónde se brinda el servicio de hemodiálisis?

La CSS informó que el servicio de hemodiálisis continúa disponible en las siguientes instalaciones de la provincia de Chiriquí:

Hospital Dionisio Arrocha , en Puerto Armuelles.

, en Puerto Armuelles. Salas A y B de Hemodiálisis del Hospital Dr. Rafael Hernández, en David.

Piden consultar solo fuentes oficiales

La Caja de Seguro Social hizo un llamado a la ciudadanía para que consulte únicamente la información publicada a través de los canales oficiales de la institución y evite difundir rumores o contenidos sin verificar.

La entidad advirtió que la circulación de información falsa puede generar incertidumbre y preocupación entre los pacientes que dependen de este tratamiento para preservar su salud y calidad de vida.