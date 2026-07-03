Panamá Nacionales -  3 de julio de 2026 - 10:25

CSS desmiente que financie hemodiálisis en clínicas privadas de Chiriquí

La CSS aclaró que es falsa la información que circula en Chiriquí sobre el supuesto financiamiento de tratamientos de hemodiálisis en centros privados.

CSS desmiente que financie hemodiálisis 
CSS desmiente que financie hemodiálisis @CSS
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) hizo un llamado a los pacientes con insuficiencia renal crónica, sus familiares y a la población en general a no dejarse confundir por información falsa que circula en la provincia de Chiriquí, la cual asegura, de manera errónea, que la institución está autorizando o financiando tratamientos de hemodiálisis en centros privados.

La entidad aclaró que esa información es completamente falsa y reiteró que, actualmente, no está costeando tratamientos de hemodiálisis en clínicas privadas.

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CSS pide a los pacientes mantener sus tratamientos

La institución exhortó a los pacientes a continuar asistiendo con normalidad a sus sesiones de hemodiálisis programadas en las instalaciones de la CSS, donde reciben atención por parte de personal especializado.

Según la entidad, los tratamientos se desarrollan con equipos adecuados y bajo la supervisión de profesionales de la salud, garantizando un servicio seguro, continuo y de calidad.

¿Dónde se brinda el servicio de hemodiálisis?

La CSS informó que el servicio de hemodiálisis continúa disponible en las siguientes instalaciones de la provincia de Chiriquí:

  • Hospital Dionisio Arrocha, en Puerto Armuelles.
  • Salas A y B de Hemodiálisis del Hospital Dr. Rafael Hernández, en David.

Piden consultar solo fuentes oficiales

La Caja de Seguro Social hizo un llamado a la ciudadanía para que consulte únicamente la información publicada a través de los canales oficiales de la institución y evite difundir rumores o contenidos sin verificar.

La entidad advirtió que la circulación de información falsa puede generar incertidumbre y preocupación entre los pacientes que dependen de este tratamiento para preservar su salud y calidad de vida.

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