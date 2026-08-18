CSS habilita atención en Calidonia: estos son los trámites que puedes realizar

CSS: trámites y servicios en la Agencia de Calidonia

La Caja de Seguro Social (CSS) ofrece atención personalizada y orientación especializada en su Agencia de Calidonia, donde asegurados y empleadores pueden realizar diferentes trámites sin necesidad de trasladarse a otras instalaciones de la institución.

La agencia está ubicada en un punto céntrico y de fácil acceso, con alternativas de transporte público y estacionamientos para quienes acudan en vehículo particular.

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¿Qué trámites pueden realizar los asegurados?

Los asegurados pueden acudir a la Agencia de Calidonia para gestionar diferentes servicios relacionados con la CSS, entre ellos:

Pensiones.

Subsidios por maternidad y enfermedad.

Prótesis dentales y lentes.

Afiliación y Riesgos Profesionales.

Orientación sobre Mi Caja Digital .

. Orientación sobre Mi Retiro Seguro.

¿Necesitas hacer trámites en la CSS sin perder tiempo?



La Agencia de Calidonia te ofrece atención cómoda, personalizada y con orientación especializada, en una ubicación céntrica y de fácil acceso.



Como asegurado puedes realizar trámites de:

• Pensiones

• Subsidios por… pic.twitter.com/Lnzyu4k9JZ — CSSPanama (@CSSPanama) August 18, 2026

Estos servicios permiten a los usuarios recibir orientación sobre sus trámites y conocer los procedimientos que deben seguir.

¿Qué servicios ofrece la CSS a los empleadores?

La agencia también brinda atención a los empleadores para diferentes gestiones relacionadas con sus obligaciones ante la CSS.

Entre los servicios disponibles están:

Recaudación y pago de planillas.

Cuota obrero-patronal e inscripción.

Apremio y cobro.

Entrega de cheques.

Orientación en materia de planillas.

¿Cómo llegar a la Agencia de Calidonia?

La CSS indicó que la agencia cuenta con opciones de acceso mediante Metrobus, Metro y vehículo particular.

Metrobus: la parada se encuentra justo en la entrada del edificio.

la parada se encuentra justo en la entrada del edificio. En carro: hay estacionamientos para visitantes en el primer piso, hacia la derecha.

hay estacionamientos para visitantes en el primer piso, hacia la derecha. En Metro: los usuarios deben bajar en la estación 5 de Mayo y salir por el Museo Afroantillano.

La Agencia de Calidonia busca acercar los servicios de la CSS a los asegurados y empleadores mediante una atención más accesible y orientación especializada.