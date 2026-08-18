CSS habilita atención en Calidonia: estos son los trámites que puedes realizar

La Caja de Seguro Social (CSS) ofrece atención personalizada y orientación especializada en su Agencia de Calidonia, donde asegurados y empleadores pueden realizar diferentes trámites sin necesidad de trasladarse a otras instalaciones de la institución.
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¿Qué trámites pueden realizar los asegurados?
Los asegurados pueden acudir a la Agencia de Calidonia para gestionar diferentes servicios relacionados con la CSS, entre ellos:
- Pensiones.
- Subsidios por maternidad y enfermedad.
- Prótesis dentales y lentes.
- Afiliación y Riesgos Profesionales.
- Orientación sobre Mi Caja Digital.
- Orientación sobre Mi Retiro Seguro.
Estos servicios permiten a los usuarios recibir orientación sobre sus trámites y conocer los procedimientos que deben seguir.
¿Qué servicios ofrece la CSS a los empleadores?
La agencia también brinda atención a los empleadores para diferentes gestiones relacionadas con sus obligaciones ante la CSS.
Entre los servicios disponibles están:
- Recaudación y pago de planillas.
- Cuota obrero-patronal e inscripción.
- Apremio y cobro.
- Entrega de cheques.
- Orientación en materia de planillas.
¿Cómo llegar a la Agencia de Calidonia?
La CSS indicó que la agencia cuenta con opciones de acceso mediante Metrobus, Metro y vehículo particular.
- Metrobus: la parada se encuentra justo en la entrada del edificio.
- En carro: hay estacionamientos para visitantes en el primer piso, hacia la derecha.
- En Metro: los usuarios deben bajar en la estación 5 de Mayo y salir por el Museo Afroantillano.
La Agencia de Calidonia busca acercar los servicios de la CSS a los asegurados y empleadores mediante una atención más accesible y orientación especializada.