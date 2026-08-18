Panamá Nacionales -  18 de agosto de 2026 - 14:40

CSS habilita atención en Calidonia: estos son los trámites que puedes realizar

La Agencia de Calidonia de la CSS ofrece trámites de pensiones, subsidios, afiliación, riesgos profesionales y orientación para asegurados y empleadores.

CSS: trámites y servicios en la Agencia de Calidonia

CSS: trámites y servicios en la Agencia de Calidonia

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) ofrece atención personalizada y orientación especializada en su Agencia de Calidonia, donde asegurados y empleadores pueden realizar diferentes trámites sin necesidad de trasladarse a otras instalaciones de la institución.

La agencia está ubicada en un punto céntrico y de fácil acceso, con alternativas de transporte público y estacionamientos para quienes acudan en vehículo particular.

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¿Qué trámites pueden realizar los asegurados?

Los asegurados pueden acudir a la Agencia de Calidonia para gestionar diferentes servicios relacionados con la CSS, entre ellos:

  • Pensiones.
  • Subsidios por maternidad y enfermedad.
  • Prótesis dentales y lentes.
  • Afiliación y Riesgos Profesionales.
  • Orientación sobre Mi Caja Digital.
  • Orientación sobre Mi Retiro Seguro.

Estos servicios permiten a los usuarios recibir orientación sobre sus trámites y conocer los procedimientos que deben seguir.

¿Qué servicios ofrece la CSS a los empleadores?

La agencia también brinda atención a los empleadores para diferentes gestiones relacionadas con sus obligaciones ante la CSS.

Entre los servicios disponibles están:

  • Recaudación y pago de planillas.
  • Cuota obrero-patronal e inscripción.
  • Apremio y cobro.
  • Entrega de cheques.
  • Orientación en materia de planillas.

¿Cómo llegar a la Agencia de Calidonia?

La CSS indicó que la agencia cuenta con opciones de acceso mediante Metrobus, Metro y vehículo particular.

  • Metrobus: la parada se encuentra justo en la entrada del edificio.
  • En carro: hay estacionamientos para visitantes en el primer piso, hacia la derecha.
  • En Metro: los usuarios deben bajar en la estación 5 de Mayo y salir por el Museo Afroantillano.

La Agencia de Calidonia busca acercar los servicios de la CSS a los asegurados y empleadores mediante una atención más accesible y orientación especializada.

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