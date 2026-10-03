Clima en Panamá hoy: ¿dónde lloverá este sábado 3 de octubre?

Panamá tendrá un sábado 3 de octubre marcado por las lluvias y tormentas, con aguaceros que podrían alcanzar intensidades muy fuertes durante la tarde. El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) advierte sobre posibles crecidas repentinas, inundaciones y deslizamientos, mientras varias zonas mantienen una alta saturación de los suelos.

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Clima en Panamá: ¿Dónde lloverá este sábado 3 de octubre?

Para la vertiente del Pacífico, durante la mañana se esperan lluvias dispersas y aguaceros procedentes del Golfo de Panamá, que estarán ingresando a tierra desde la provincia de Panamá hasta la frontera con Colombia.

Estas precipitaciones podrían generar acumulados significativos, aumentando la posibilidad de crecidas repentinas y anegaciones en el Pacífico Oriental y la región metropolitana.

En Panamá Oeste, Coclé y la península de Azuero también se esperan cielos nublados acompañados de lluvias entre ligeras y moderadas durante la mañana.

¿Dónde se esperan las lluvias más fuertes?

El tiempo podría deteriorarse durante la tarde y primeras horas de la noche, cuando el IMHPA pronostica lluvias y aguaceros dispersos de moderados a muy fuertes acompañados de actividad eléctrica a lo largo de la vertiente del Pacífico.

Las precipitaciones tendrán mayor incidencia en:

Comarca Emberá Sambú.

Darién.

Panamá Este y Centro.

Panamá Oeste.

Coclé.

Veraguas.

Chiriquí.

Estas condiciones incrementan el riesgo de crecidas repentinas o desbordamientos de ríos y quebradas, deslizamientos e inundaciones.

El IMHPA advierte además sobre una alta saturación de los suelos en sectores de Panamá Este, incluyendo Chepo y Unión Santeña, además de Panamá Oeste, Coclé y especialmente Chiriquí.

¿Cómo estará el tiempo en el Caribe?

Durante la mañana se mantendrá la probabilidad de lluvias entre ligeras y moderadas a lo largo de la vertiente del Caribe, con posibilidad de aguaceros de moderados a fuertes en Guna Yala y Colón.

Para la tarde se esperan aguaceros entre moderados y muy fuertes, con o sin actividad eléctrica, desde Guna Yala hasta la comarca Ngäbe-Buglé. Estas precipitaciones podrían ocasionar crecidas repentinas de ríos y quebradas y anegaciones.

En Bocas del Toro se esperan lluvias dispersas entre ligeras y moderadas, con aguaceros ocasionales.

Sinaproc mantiene aviso por fuertes lluvias

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene vigente hasta las 11:59 p. m. de este sábado 3 de octubre un aviso de prevención por lluvias y tormentas significativas.

Las autoridades mantienen especial atención en zonas con elevada saturación de los suelos, particularmente en el sur de Veraguas, sectores de tierras altas de Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé.

En Tierras Altas, Chiriquí, Sinaproc informó además sobre un deslizamiento de tierra registrado en la vía hacia Río Sereno. Personal de la Base de Volcán se desplazó al área para verificar la situación y coordinar las acciones necesarias.

Sinaproc recomienda evitar cruzar ríos, quebradas o áreas inundadas durante las lluvias, mantenerse alejado de cauces y evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas.