Panamá Nacionales -  30 de septiembre de 2026 - 14:11

El Niño podría alcanzar su mayor calentamiento: ¿Qué meses serán claves? IMHPA explica

El IMHPA informó, con base en datos de la NOAA, que las condiciones de El Niño muy fuerte podrían extenderse hasta febrero de 2027.

El Niño podría alcanzar su mayor calentamiento

El Niño podría alcanzar su mayor calentamiento

@TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Fenómeno de El Niño presenta actualmente condiciones calificadas como “muy fuertes” y estas podrían mantenerse hasta febrero de 2027, según explicó Bertha Olmedo, subdirectora general del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), con base en datos de la NOAA.

Olmedo precisó que esta proyección no significa que la temperatura permanecerá sin variaciones durante los próximos meses, sino que el calentamiento podría continuar aumentando.

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¿Hasta cuándo podría mantenerse El Niño?

“Actualmente se registra un Fenómeno de El Niño muy fuerte y se espera que estas condiciones de muy fuerte puedan durar hasta febrero del próximo año 2027”, explicó Olmedo. “Actualmente se registra un Fenómeno de El Niño muy fuerte y se espera que estas condiciones de muy fuerte puedan durar hasta febrero del próximo año 2027”, explicó Olmedo.

La subdirectora del IMHPA aclaró que la intensidad y las temperaturas pueden evolucionar durante ese período.

“Esto no significa que se va a mantener igual la temperatura, sino que esta puede continuar aumentando y alcanzar su mayor valor de calentamiento entre los meses de octubre y febrero del año 2027”, señaló.

De acuerdo con la explicación de Olmedo, las proyecciones utilizadas por el IMHPA están sustentadas en información de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

El comportamiento de El Niño continuará siendo objeto de seguimiento debido a que las condiciones atmosféricas y oceánicas pueden evolucionar durante los próximos meses.

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