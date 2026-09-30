El Niño podría alcanzar su mayor calentamiento: ¿Qué meses serán claves? IMHPA explica

El Fenómeno de El Niño presenta actualmente condiciones calificadas como “muy fuertes” y estas podrían mantenerse hasta febrero de 2027, según explicó Bertha Olmedo, subdirectora general del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), con base en datos de la NOAA.

Olmedo precisó que esta proyección no significa que la temperatura permanecerá sin variaciones durante los próximos meses, sino que el calentamiento podría continuar aumentando.

Contenido de interés: IMHPA advierte: las lluvias podrían recuperarse en octubre, pero el panorama cambiará después

¿Hasta cuándo podría mantenerse El Niño?

“Actualmente se registra un Fenómeno de El Niño muy fuerte y se espera que estas condiciones de muy fuerte puedan durar hasta febrero del próximo año 2027”, explicó Olmedo. “Actualmente se registra un Fenómeno de El Niño muy fuerte y se espera que estas condiciones de muy fuerte puedan durar hasta febrero del próximo año 2027”, explicó Olmedo.

Bertha Olmedo, subdirectora general del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (@imhpapma), explicó que según datos de la NOAA, actualmente se registra un Fenómeno de El Niño “muy fuerte ya y se espera que estas condiciones de muy fuerte puedan durar hasta febrero del… pic.twitter.com/IaaIItp4tc — Telemetro Reporta (@TReporta) September 30, 2026

La subdirectora del IMHPA aclaró que la intensidad y las temperaturas pueden evolucionar durante ese período.

“Esto no significa que se va a mantener igual la temperatura, sino que esta puede continuar aumentando y alcanzar su mayor valor de calentamiento entre los meses de octubre y febrero del año 2027”, señaló.

De acuerdo con la explicación de Olmedo, las proyecciones utilizadas por el IMHPA están sustentadas en información de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

El comportamiento de El Niño continuará siendo objeto de seguimiento debido a que las condiciones atmosféricas y oceánicas pueden evolucionar durante los próximos meses.