El Niño podría alcanzar su mayor calentamiento: ¿Qué meses serán claves? IMHPA explica

El Fenómeno de El Niño presenta actualmente condiciones calificadas como “muy fuertes” y estas podrían mantenerse hasta febrero de 2027, según explicó Bertha Olmedo, subdirectora general del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), con base en datos de la NOAA.
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¿Hasta cuándo podría mantenerse El Niño?
La subdirectora del IMHPA aclaró que la intensidad y las temperaturas pueden evolucionar durante ese período.
“Esto no significa que se va a mantener igual la temperatura, sino que esta puede continuar aumentando y alcanzar su mayor valor de calentamiento entre los meses de octubre y febrero del año 2027”, señaló.
De acuerdo con la explicación de Olmedo, las proyecciones utilizadas por el IMHPA están sustentadas en información de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).
El comportamiento de El Niño continuará siendo objeto de seguimiento debido a que las condiciones atmosféricas y oceánicas pueden evolucionar durante los próximos meses.