Canal de Panamá: esta es la millonaria cifra que aportará al Estado en 2027

La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el presupuesto del Canal de Panamá para el año fiscal 2027, por B/.5,555 millones. Para esta vigencia, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) estima entregar B/.3,608 millones en aportes directos al Tesoro Nacional, un aumento de 12.9% frente a lo contemplado para el AF 2026.

El presupuesto comprende el período entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027.

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Contenido de interés: Presupuesto del Canal de Panamá 2027: aprueban B/.5,555 millones y estos serán los aportes al Estado

¿Cuánto aportará el Canal de Panamá al Estado en 2027?

Para el AF 2027 se proyectan B/.3,608 millones en aportes directos al Tesoro Nacional, es decir, B/.414 millones adicionales frente a los B/.3,194 millones contemplados en el presupuesto aprobado para el AF 2026.

Esto representa un incremento de 12.9% en los aportes directos proyectados.

La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el presupuesto del Canal de Panamá para el AF 2027, por B/.5,555 millones.

Se estiman B/.3,608 millones en aportes directos al Tesoro Nacional, 12.9% más que lo contemplado para el AF 2026.

Más información https://t.co/ReE4YKVpiB pic.twitter.com/eN6pyHEn9h — Canal de Panamá (@canaldepanama) September 29, 2026

Además, se proyectan otros B/.329 millones en pagos al Estado correspondientes a impuesto sobre la renta, seguro social, seguro educativo y cuotas obrero-patronales. Al sumar estos conceptos con los aportes directos, el monto alcanzaría B/.3,937 millones.

¿En qué se enfocará el presupuesto del Canal para 2027?

El presupuesto busca asegurar la continuidad y sostenibilidad de las operaciones, mantener la competitividad de la ruta y preparar al Canal para condiciones hídricas y operativas retadoras.

También contempla recursos para iniciativas estratégicas, entre ellas el proyecto de Río Indio, el corredor energético, nuevas terminales portuarias y el corredor logístico, además del mantenimiento de activos, conservación de la Cuenca, ciberseguridad y continuidad tecnológica.

Las proyecciones presupuestarias están sustentadas en una estimación de 10,750 tránsitos de buques de alto calado y 457.3 millones de toneladas CP/SUAB durante el AF 2027.