Panamá Nacionales -  30 de septiembre de 2026 - 11:42

Canal de Panamá: esta es la millonaria cifra que aportará al Estado en 2027

El Canal de Panamá proyecta aportes directos al Tesoro Nacional por B/.3,608 millones en el AF 2027, un aumento de 12.9% frente al presupuesto de 2026.

 Canal de Panamá proyecta aportes directos al Tesoro Nacional 

 Canal de Panamá proyecta aportes directos al Tesoro Nacional 

EFE
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el presupuesto del Canal de Panamá para el año fiscal 2027, por B/.5,555 millones. Para esta vigencia, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) estima entregar B/.3,608 millones en aportes directos al Tesoro Nacional, un aumento de 12.9% frente a lo contemplado para el AF 2026.

El presupuesto comprende el período entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027.

Contenido de interés: Presupuesto del Canal de Panamá 2027: aprueban B/.5,555 millones y estos serán los aportes al Estado

¿Cuánto aportará el Canal de Panamá al Estado en 2027?

Para el AF 2027 se proyectan B/.3,608 millones en aportes directos al Tesoro Nacional, es decir, B/.414 millones adicionales frente a los B/.3,194 millones contemplados en el presupuesto aprobado para el AF 2026.

Esto representa un incremento de 12.9% en los aportes directos proyectados.

Además, se proyectan otros B/.329 millones en pagos al Estado correspondientes a impuesto sobre la renta, seguro social, seguro educativo y cuotas obrero-patronales. Al sumar estos conceptos con los aportes directos, el monto alcanzaría B/.3,937 millones.

¿En qué se enfocará el presupuesto del Canal para 2027?

El presupuesto busca asegurar la continuidad y sostenibilidad de las operaciones, mantener la competitividad de la ruta y preparar al Canal para condiciones hídricas y operativas retadoras.

También contempla recursos para iniciativas estratégicas, entre ellas el proyecto de Río Indio, el corredor energético, nuevas terminales portuarias y el corredor logístico, además del mantenimiento de activos, conservación de la Cuenca, ciberseguridad y continuidad tecnológica.

Las proyecciones presupuestarias están sustentadas en una estimación de 10,750 tránsitos de buques de alto calado y 457.3 millones de toneladas CP/SUAB durante el AF 2027.

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