Canal de Panamá anuncia mantenimiento en planta de Monte Esperanza este domingo

Canal de Panamá anuncia mantenimiento en planta de Monte Esperanza. elfarodelcanal.com

Por Ana Canto El Canal de Panamá informó a los usuarios de la planta potabilizadora de Monte Esperanza, en la provincia de Colón, que este domingo 27 de septiembre se realizarán trabajos de mantenimiento programado en un horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., período en el que las instalaciones operarán al 64 % de su capacidad.

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Debido a estas labores, se registrará una disminución en el suministro de agua potable en los sectores abastecidos por esta planta, por lo que las autoridades instaron a la población a tomar las medidas preventivas correspondientes para evitar inconvenientes.

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