Colón Nacionales -  26 de septiembre de 2026 - 15:30

Canal de Panamá anuncia mantenimiento en planta de Monte Esperanza este domingo

El Canal de Panamá informó que se registrará una disminución en el suministro de agua potable en los sectores abastecidos por esta planta.

Canal de Panamá anuncia mantenimiento en planta de Monte Esperanza.

Canal de Panamá anuncia mantenimiento en planta de Monte Esperanza.

elfarodelcanal.com
Ana Canto
Por Ana Canto

El Canal de Panamá informó a los usuarios de la planta potabilizadora de Monte Esperanza, en la provincia de Colón, que este domingo 27 de septiembre se realizarán trabajos de mantenimiento programado en un horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., período en el que las instalaciones operarán al 64 % de su capacidad.

Debido a estas labores, se registrará una disminución en el suministro de agua potable en los sectores abastecidos por esta planta, por lo que las autoridades instaron a la población a tomar las medidas preventivas correspondientes para evitar inconvenientes.

Estos trabajos buscan garantizar la operatividad y confiabilidad de la infraestructura. La jornada se coordinó con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) para la adopción de contingencias y la atención a los usuarios. Una vez concluidas las tareas de mantenimiento, el servicio de agua se restablecerá de manera gradual.

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