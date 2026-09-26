Canal de Panamá anuncia mantenimiento en planta de Monte Esperanza este domingo

El Canal de Panamá informó a los usuarios de la planta potabilizadora de Monte Esperanza, en la provincia de Colón, que este domingo 27 de septiembre se realizarán trabajos de mantenimiento programado en un horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., período en el que las instalaciones operarán al 64 % de su capacidad.
Estos trabajos buscan garantizar la operatividad y confiabilidad de la infraestructura. La jornada se coordinó con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) para la adopción de contingencias y la atención a los usuarios. Una vez concluidas las tareas de mantenimiento, el servicio de agua se restablecerá de manera gradual.