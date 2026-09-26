Panamá Nacionales -  26 de septiembre de 2026 - 13:28

Pago del PASE-U: estas escuelas de Panamá están programadas para este 28 de septiembre

El IFARHU indica en su calendario de pago las escuelas cuyos estudiantes recibirán el PASE-U mediante la nueva tarjeta en Panamá Este.

Pagos del Pase-u.

Pagos del Pase-u.

Ana Canto
Por Ana Canto

El calendario de pago del PASE-U, emitido por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), establece las escuelas cuyos estudiantes recibirán su desembolso mediante la nueva tarjeta de débito en la región de Panamá Este este lunes 28 de septiembre.

Pagos del PASE-U en Panamá Este

San Martín

  • Escuela La Mesa
  • Escuela Río Indio
  • Escuela Carriazo
  • Mesa Adventist School
  • Escuela San Miguel School
  • Escuela Miguel de Pacora
  • Escuela Juan Gil
  • Escuela La Chapa
  • Escuela Mamoní Arriba

Las Garzas

  • Centro Educativo Crist Bil León de La Tribu de Judá
  • Escuela Milagro Santa Teresa de Jesús
  • Escuela San Diego
  • C.E.F.I.B. China
  • Escuela Virgen de Guadalupe
  • Escuela Paso Blanco 1

Pacora

  • Escuela Luis N. Herazo
  • Escuela Ciudad Santa Fe
  • Centro Educativo Camilo Porras
  • Escuela Pueblo Nuevo Pacora

Centro de entrega

  • Centro Comercial Megamall - Entrada del Super 99

Horario de atención

  • De 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta

  • Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

  • Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.

  • Restricciones generales: No se atenderá a personas con cédula vencida ni se aceptarán cartas de autorización, ya que el trámite es estrictamente personal y requiere la presencia del acudiente.

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