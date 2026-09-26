Cuarto Puente: MOP anuncia cierres nocturnos en Amador y Balboa este 28 y 29 de septiembre

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que, como parte del proyecto "Diseño y Construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá", iniciará un operativo de trasbordo de camiones, equipos modulares y dovelas entre los campamentos de Amador y Balboa. El procedimiento comenzará con una simulación operativa del recorrido, por lo que se aplicarán cierres parciales y cierres temporales de corta duración en distintos puntos del trayecto.

Los recorridos se realizarán entre los campamentos a través de las avenidas Amador, Arnulfo Arias Madrid y Ascanio Arosemena, incluyendo las inmediaciones del Puente de las Américas, La Boca y los accesos al Campamento de Balboa.

Medidas de seguridad y tránsito

Durante la simulación se aplicarán cierres parciales de carril durante el desplazamiento de los equipos, así como cierres totales de aproximadamente 10 minutos en puntos específicos de las avenidas Amador y Ascanio Arosemena, únicamente cuando las maniobras requieran un mayor radio de giro.

Estas medidas contarán con el apoyo de la Policía Nacional y la señalización autorizada por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT). Se solicita a los conductores atender las indicaciones del personal autorizado.