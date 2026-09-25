Panamá Nacionales -  25 de septiembre de 2026 - 16:03

Retiro de placas en Panamá: ¿Cuál es el horario de atención este sábado?

El Centro de Placas de la Alcaldía de Panamá atiende este sábado de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. Conozca la ubicación, requisitos y placas disponibles.

Placas en Panamá

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Si necesita realizar el retiro de placas en Panamá, la Alcaldía de Panamá mantiene habilitado el Centro de Placas durante los sábados para facilitar el trámite a los propietarios de vehículos y motocicletas. La atención este sábado será de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

De lunes a viernes, el Centro de Placas mantiene un horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

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¿Dónde retirar las placas en Panamá?

El Centro de Placas está ubicado en el Parque Francisco Arias Paredes, en Calidonia, a un costado del edificio Hatillo y entre las avenidas Cuba y Perú.

Los usuarios deben tomar en cuenta que la placa y calcomanía se retiran en el centro de entrega de placas o Centro de Atención al Contribuyente seleccionado previamente.

¿Qué placas están disponibles para retirar?

La Alcaldía de Panamá informó que los propietarios de vehículos y motocicletas con placas correspondientes a los meses de enero a julio de 2026 ya pueden retirar su placa y calcomanía.

Esto incluye las placas correspondientes a:

  • Enero
  • Febrero
  • Marzo
  • Abril
  • Mayo
  • Junio
  • Julio

¿Qué necesita para retirar su placa y calcomanía?

El propietario debe presentar su cédula o pasaporte. Además, para completar el trámite deberá:

  • Tener la placa pagada.
  • Estar paz y salvo.
  • Mantener el revisado vehicular vigente.

Si quien realiza el retiro no es el propietario del vehículo, deberá llevar una carta de autorización y una copia del documento de identidad del dueño.

Como alternativa al retiro presencial, la Alcaldía de Panamá mantiene disponible el servicio de entrega a domicilio (delivery) por B/.10.00.

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