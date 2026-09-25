Retiro de placas en Panamá: ¿Cuál es el horario de atención este sábado?

Si necesita realizar el retiro de placas en Panamá , la Alcaldía de Panamá mantiene habilitado el Centro de Placas durante los sábados para facilitar el trámite a los propietarios de vehículos y motocicletas. La atención este sábado será de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

De lunes a viernes, el Centro de Placas mantiene un horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

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¿Dónde retirar las placas en Panamá?

El Centro de Placas está ubicado en el Parque Francisco Arias Paredes, en Calidonia, a un costado del edificio Hatillo y entre las avenidas Cuba y Perú.

Los usuarios deben tomar en cuenta que la placa y calcomanía se retiran en el centro de entrega de placas o Centro de Atención al Contribuyente seleccionado previamente.

¿Qué placas están disponibles para retirar?

¡YA PUEDES RETIRAR TU PLACA Y CALCOMANÍA!

Vehículo y moto — enero a julio 2026.



Solo cédula o pasaporte (si no eres el dueño: carta de autorización + copia de su identificación).



Placa pagada, paz y salvo y revisado vigente.



Retírala en el centro que… pic.twitter.com/KJv5kXdd1d — Alcaldía de Panamá (@Panamaalcaldia) September 25, 2026

La Alcaldía de Panamá informó que los propietarios de vehículos y motocicletas con placas correspondientes a los meses de enero a julio de 2026 ya pueden retirar su placa y calcomanía.

Esto incluye las placas correspondientes a:

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

¿Qué necesita para retirar su placa y calcomanía?

El propietario debe presentar su cédula o pasaporte. Además, para completar el trámite deberá:

Tener la placa pagada.

Estar paz y salvo.

Mantener el revisado vehicular vigente.

Si quien realiza el retiro no es el propietario del vehículo, deberá llevar una carta de autorización y una copia del documento de identidad del dueño.

Como alternativa al retiro presencial, la Alcaldía de Panamá mantiene disponible el servicio de entrega a domicilio (delivery) por B/.10.00.