Placas 2026: si su mes es de enero a julio, esto debe saber para retirarla

La Alcaldía de Panamá informó que los propietarios de vehículos y motocicletas con placas correspondientes a los meses de enero a julio de 2026 ya pueden retirar su placa y calcomanía, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para realizar el trámite.

Los usuarios deberán acudir al centro de entrega de placas o Centro de Atención al Contribuyente que seleccionaron previamente.

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¿Qué necesita para retirar su placa y calcomanía?

Para realizar el retiro, el propietario debe presentar su cédula o pasaporte. Además, deberá cumplir con las siguientes condiciones:

Tener la placa pagada .

. Estar paz y salvo .

. Mantener el revisado vehicular vigente.

Si la persona que realiza el trámite no es propietaria del vehículo, deberá presentar una carta de autorización y una copia del documento de identidad del propietario.

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¿Dónde retirar las placas 2026?

La placa y calcomanía deben retirarse en el centro de entrega de placas o Centro de Atención al Contribuyente seleccionado previamente por el usuario.

Como alternativa, la Alcaldía de Panamá informó que está disponible el servicio de entrega a domicilio (delivery) por B/.10.00.

La disponibilidad anunciada comprende las placas y calcomanías de vehículos y motocicletas correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2026.