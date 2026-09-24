Panamá Nacionales -  24 de septiembre de 2026 - 16:01

Eduardo Flores Castro pone fin a una década como rector de la Universidad de Panamá

Rector Eduardo Flores Castro, de la UP, se despidió de la comunidad universitaria a través de un comunicado publicado en redes sociales.

Eduardo Flores se despide como rector de la UP.

Eduardo Flores se despide como rector de la UP.

Captura / TReporta
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

El rector saliente de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro, quien se mantuvo durante 10 años en el cargo, se despidió anticipadamente a través de un comunicado publicado en redes sociales.

Flores Castro manifestó su agradecimiento a la comunidad universitaria por el apoyo y la confianza durante los años que estuvo al frente de la institución. Señaló que, a pesar de haber enfrentado grandes desafíos, como la pandemia de COVID-19, demostraron ser capaces de superar esas adversidades.

El rector indicó que hoy cierra una etapa de su vida institucional, la cual contribuyó al desarrollo económico, político y social del país.

Finalmente, agradeció a los decanos, vicerrectores, administrativos y demás miembros de la comunidad universitaria que, desde sus distintas responsabilidades, ayudaron a alcanzar los objetivos y metas propuestas.

De esta manera, Eduardo Flores pone fin a una década al frente de la Universidad de Panamá, tras agradecer a quienes lo acompañaron durante su gestión y formaron parte de los retos y logros alcanzados durante estos años.

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