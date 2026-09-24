IMA reforzará programas sociales con la compra de arroz nacional

IMA reforzará programas sociales. IMA

Por Ana Canto El director general del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo Robles, sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional un crédito adicional por $35,254,467.087, destinado a incorporar recursos al presupuesto de inversión para la compra de arroz nacional.

Crédito garantizará arroz para programas sociales Durante la sustentación, Murillo explicó que los recursos permitirán garantizar el abastecimiento de arroz para dar continuidad a los programas sociales de ferias, agrodistribuidoras y Tiendas del Pueblo, que facilitan el acceso a alimentos a familias de distintas comunidades del país.

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La solicitud fue aprobada por los comisionados con nueve votos a favor y ninguno en contra. La medida permitirá avanzar en la adquisición de arroz nacional, fortalecer la disponibilidad del producto en los programas del IMA y generar oportunidades de comercialización para los productores panameños. El director general del IMA, Nilo Murillo Robles sustentó un crédito adicional por $35.2M, aprobado por la Comisión de Presupuesto de @asambleapa



Estos fondos garantizan el suministro de arroz en las Ferias y Tiendas del Pueblo.https://t.co/ngVkCPsC78#ConPasoFirme pic.twitter.com/u0kWEE3FkZ — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) September 24, 2026