Panamá Nacionales -  24 de septiembre de 2026 - 11:48

IMA reforzará programas sociales con la compra de arroz nacional

El IMA explicó que los recursos aprobados por la Asamblea Nacional permitirán garantizar el abastecimiento de arroz en Tiendas del Pueblo.

IMA reforzará programas sociales.

IMA reforzará programas sociales.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El director general del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo Robles, sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional un crédito adicional por $35,254,467.087, destinado a incorporar recursos al presupuesto de inversión para la compra de arroz nacional.

Crédito garantizará arroz para programas sociales

Durante la sustentación, Murillo explicó que los recursos permitirán garantizar el abastecimiento de arroz para dar continuidad a los programas sociales de ferias, agrodistribuidoras y Tiendas del Pueblo, que facilitan el acceso a alimentos a familias de distintas comunidades del país.

La solicitud fue aprobada por los comisionados con nueve votos a favor y ninguno en contra. La medida permitirá avanzar en la adquisición de arroz nacional, fortalecer la disponibilidad del producto en los programas del IMA y generar oportunidades de comercialización para los productores panameños.

En esta nota:
Seguir leyendo

IMA convoca al sector hotelero: así será el primer encuentro de IMA Conecta

Agroferias del IMA para el jueves 24 de septiembre: consulte las 9 sedes

Agroferias del IMA este miércoles: revise si habrá una cerca de su comunidad

Recomendadas

Más Noticias