IMA reforzará programas sociales con la compra de arroz nacional

El director general del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo Robles, sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional un crédito adicional por $35,254,467.087, destinado a incorporar recursos al presupuesto de inversión para la compra de arroz nacional.
La solicitud fue aprobada por los comisionados con nueve votos a favor y ninguno en contra. La medida permitirá avanzar en la adquisición de arroz nacional, fortalecer la disponibilidad del producto en los programas del IMA y generar oportunidades de comercialización para los productores panameños.