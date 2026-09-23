MEF desembolsa segunda quincena a servidores públicos este viernes 25 de septiembre

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el cronograma de pago de la segunda quincena de septiembre de 2026 para los servidores públicos, cuyos desembolsos se realizarán de forma escalonada entre el viernes 25, lunes 28 y el martes 29 de septiembre.
MEF publica calendario de pago para servidores públicos
Viernes 25 de septiembre
El primer grupo de instituciones que recibirá el pago está conformado por:
- Agentes del Servicio de Protección Institucional (SPI)
- Ministerio de Educación (Meduca)
- Estamentos de Seguridad
- Ministerio de Cultura
Lunes 28 de septiembre
El segundo grupo incluye a:
- Asamblea Nacional
- Contraloría General de la República
- Ministerio de la Presidencia
- Ministerio de Relaciones Exteriores
- Ministerio de Comercio e Industrias
- Ministerio de Obras Públicas
- Ministerio de Economía y Finanzas
- Ministerio de Gobierno
- Ministerio de Seguridad Pública
- Ministerio de Ambiente
- Tribunal Administrativo de la Función Pública
- Defensoría del Pueblo
Martes 29 de septiembre
El pago continuará para las siguientes instituciones:
- Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)
- Ministerio de Salud (Minsa)
- Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel)
- Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot)
- Ministerio de Desarrollo Social (Mides)
- Tribunal Administrativo Tributario
- Ministerio de la Mujer
- Órgano Judicial
- Procuraduría General de la Nación
- Procuraduría de la Administración
- Tribunal Electoral
- Fiscalía General Electoral
- Otros gastos de Administración
- Tribunal de Cuentas
- Fiscalía de Cuentas