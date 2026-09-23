MEF desembolsa segunda quincena a servidores públicos este viernes 25 de septiembre

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el cronograma de pago de la segunda quincena de septiembre de 2026 para los servidores públicos , cuyos desembolsos se realizarán de forma escalonada entre el viernes 25, lunes 28 y el martes 29 de septiembre.

Contenido de interés: Panamá pide a Rusia y Ucrania facilitar el retorno de panameños reclutados para la guerra

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

MEF publica calendario de pago para servidores públicos

Viernes 25 de septiembre

El primer grupo de instituciones que recibirá el pago está conformado por:

Agentes del Servicio de Protección Institucional (SPI)

Ministerio de Educación (Meduca)

Estamentos de Seguridad

Ministerio de Cultura

Lunes 28 de septiembre

El segundo grupo incluye a:

Asamblea Nacional

Contraloría General de la República

Ministerio de la Presidencia

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Comercio e Industrias

Ministerio de Obras Públicas

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Gobierno

Ministerio de Seguridad Pública

Ministerio de Ambiente

Tribunal Administrativo de la Función Pública

Defensoría del Pueblo

Martes 29 de septiembre

El pago continuará para las siguientes instituciones: