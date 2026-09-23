Asamblea Nacional analiza descuentos y aumento de pensiones para jubilados en Panamá

La presidenta de la Asamblea Nacional , Shirley Castañedas, encabezó una mesa de trabajo entre representantes de los órganos Legislativo y Ejecutivo, dirigentes de los gremios de jubilados y miembros del sector privado, con el objetivo de evaluar alternativas que mejoren la calidad de vida de los adultos mayores.

El encuentro dio seguimiento a la iniciativa del presidente de la República, José Raúl Mulino, de buscar soluciones a los cuestionamientos surgidos en torno al proyecto de Ley 226, presentado ante el pleno legislativo por el diputado Javier Sucre.

La propuesta busca establecer un esquema de descuentos que beneficie de manera justa a los jubilados y pensionados de Panamá, sin afectar económicamente a las micro y pequeñas empresas.

Analizan ingreso para pensiones inferiores a B/.600

Durante la reunión también se analizó el proyecto de Ley 491, propuesto por la diputada Grace Hernández, que plantea establecer un ingreso complementario para las personas que reciben pensiones inferiores a B/.600.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Aurelio Barría, calificó la reunión como productiva y fluida. Añadió que los participantes intercambiaron opiniones sobre posibles ajustes al esquema de descuentos para jubilados y pensionados.